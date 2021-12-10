Экс-главу Искитимского района Новосибирской области отпустили из-под домашнего ареста

Уголовное дело в отношении экс-главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды, обвиняемого в продаже острова дачникам, начали рассматривать в суде. На первом заседании чиновнику изменили меру пресечения.

Искитимский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Первое заседание состоялось 10 декабря, сообщает пресс-служба суда.

На заседании находившемуся под домашним арестом Лагоде изменили меру пресечения.

«В ходе судебного заседания судом разрешён вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий», — говорится в сообщении Искитимского районного суда.

Судебное заседание отложено по ходатайству гособвинителя до 11 января.

Напомним, обвинение Олегу Лагоде было утверждено в середине ноября. По версии следствия, в 2014 году экс-глава Искитимского района продал членам дачного общества земельный участок на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, предварительно подписав постановление о его предоставлении в собственность дачникам. Сделка была совершена на сумму 10 млн руб., что в шесть раз ниже рыночной стоимости объекта. Кроме того, согласно земельному и водному законодательству, приватизация этого участка запрещена.

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении Олега Лагоды было заведено в конце 2020 года, тогда же экс-глава Искитимского района был заключён под домашний арест.

Дамбу, соединяющую проданный Лагодой остров с внешним миром, планируется в ближайшее время снести, а на её месте построить новый мостовой переезд. Об этом в ноябре сообщала «Континенту Сибирь» заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, старший лейтенант внутренней службы Елена Кириллова.