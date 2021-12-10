Чуть больше суток остается до старта SberDesign Conf

12 декабря с участием ведущих мировых экспертов стартует первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf. Мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям.
На открывающей сессии выступят исполнительный вице-президент Сбербанк Груп Давид Рафаловский, всемирно известный художник и промышленный дизайнер Росс Лавгроув, режиссер самого кассового российского фильма «Холоп» Клим Шипенко и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.
Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.
В программе предусмотрено 15 панельных сессий:
- «Дизайн всего» (открывающая сессия);
- Digital Avatar (цифровой аватар);
- «Продуктовый дизайн»;
- CGI (computer-generated imagery);
- CX/UX research (исследование клиентского опыта);
- VR (virtual reality, виртуальная реальность);
- «Шрифтовой дизайн»;
- «Архитектура»;
- «Дизайн-системы»;
- «Дизайн-менеджмент»;
- «Звуковой дизайн»;
- «История дизайна»;
- «Коммуникационный дизайн»;
- Fashion (мода);
- «Промышленный дизайн».
SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.
Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.