Чуть больше суток остается до старта SberDesign Conf

Федор Туров
 
Миниатюра для: Чуть больше суток остается до старта SberDesign Conf

12 декабря с участием ведущих мировых экспертов стартует первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf. Мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям.

На открывающей сессии выступят исполнительный вице-президент Сбербанк Груп Давид Рафаловский, всемирно известный художник и промышленный дизайнер Росс Лавгроув, режиссер самого кассового российского фильма «Холоп» Клим Шипенко и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

В программе предусмотрено 15 панельных сессий:

  • «Дизайн всего» (открывающая сессия);
  • Digital Avatar (цифровой аватар);
  • «Продуктовый дизайн»;
  • CGI (computer-generated imagery);
  • CX/UX research (исследование клиентского опыта);
  • VR (virtual reality, виртуальная реальность);
  • «Шрифтовой дизайн»;
  • «Архитектура»;
  • «Дизайн-системы»;
  • «Дизайн-менеджмент»;
  • «Звуковой дизайн»;
  • «История дизайна»;
  • «Коммуникационный дизайн»;
  • Fashion (мода);
  • «Промышленный дизайн».

SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.

Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

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