В новосибирском центре «Вектор» сообщили о четырех выделенных штаммах «омикрон» в России

В России выделено четыре независимых полногеномных штамма коронавируса «омикрон» от заболевших туристов, сообщил директор новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По словам директора центра «Вектор» Рината Максютова, первые клинические образцы вируса поступили в учреждение на прошлых выходных. Он уточнил, что на сегодняшний день специалистам удалось обнаружить четыре независимых полногеномных штамма коронавируса «омикрон» у туристов, которые вернулись из других стран в Россию.

«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано», — сообщил Ринат Максютов на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Он добавил, что в ближайшее время ученые смогут получить охарактеризованный штамм и перейти к изучению его свойств. По словам Максютова, ученые ожидают, что разработанная центром «Вектор» вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет эффективна против нового штамма.

«Те пептиды, которые входят в состав вакцины, они устойчивы против актуальных вариантов <…> Аналогичные результаты мы ожидаем против штамма «омикрон». На практике проверим это в самое ближайшее время», — сказал Максютов.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что две последовательности штамма в базу внесли специалисты Роспотребнадзора и две — специалисты центра им. Гамалеи, сообщает ТАСС. Отметим, в России штамм «омикром» выявили у двух туристов, прибывших в Россию из ЮАР.

Напомним, штамм «омикрон» был выявлен в ноябре в ЮАР и Бостване. По словам руководителя филиала центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александра Семенова, «омикрон» может вызвать пневмонию в два-три раза быстрее, чем прошлые штаммы COVID-19. Ученые сообщают, что штамм вызывает опасения и требует немедленного всестороннего изучения.