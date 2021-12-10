При крушении вылетевшего из Кузбасса вертолёта погиб пилот

В Хакасии потерпел крушение частный вертолёт Robinson R-66, вылетевший из Новокузнецка за туристами на Алтае. По предварительной информации транспортной прокуратуры, находившийся на борту пилот погиб.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения частного вертолёта Robinson R-66 вблизи озера Каракуль в Хакасии 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор. По предварительной информации ведомства, пилот воздушного судна погиб.

Частный вертолёт Robinson R-66 отправился за туристами из Новокузнецка в Кемеровской области к Каракольским озёрам в Республике Алтай в пятницу в полдень по местному времени, вскоре после вылета связь с ним пропала. На борту находился один пилот.

По факту крушения воздушного судна Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения транспорта, повлёкших смерть человека.

Как сообщает «Интерфакс», вертолёт принадлежит ООО «Кустард», которое специализируется на деятельности грузового воздушного транспорта. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2010 году в Санкт-Петербурге, однако в 2013 года она сменила место регистрации на Прокопьевский район Кузбасса, где располагается аэропорт Новокузнецка.

Напомним, в ноябре под Иркутском разбился самолёт Ан-12, погибли восемь человек.