Худсовет поддержал решение назвать сквер в Новосибирске именем умершего депутата

Эксперты одобрили идею общественников назвать сквер в Калининском районе Новосибирска именем депутата Дмитрия Прибаловца. Народный избранник, выступавший за сохранение исторического облика «Богданки», скоропостижно скончался в 2019 году.

Художественный совет Новосибирска одобрил инициативу по присвоению скверу на пересечении улиц Бардина и Александра Невского в Калининском районе имени депутата горсовета Дмитрия Прибаловца, ушедшего из жизни в феврале 2019 года в возрасте 47 лет.

Об этом сообщил новосибирский краевед Константин Голодяев на своей странице в Facebook 10 декабря. Как следует из публикации, решение принято единогласно.

Инициатором присвоения скверу имени депутата стала группа новосибирцев «Защитим Богданку», участники которой обратились в мэрию с соответствующим предложением в начале года. Общественники отмечали, что Дмитрий Прибаловец внёс большой вклад в сохранение и развитие архитектурного облика Калининского района, в частности, улицы Богдана Хмельницкого, которую он хотел наделить статусом достопримечательного места. В поддержку идеи был организован сбор подписей, завершившийся 25 января.

На предложение в мэрии ответили в июле, сообщив, что инициатива будет рассмотрена.

Дмитрий Прибаловец умер 25 февраля 2019 года. Он избирался в горсовет Новосибирска в 2010 и 2015 годах от «Единой России», входил в комиссию по городскому хозяйству. С 2009 года Прибаловец являлся председателем исполнительного комитета совета директоров оборонных предприятий Калининского района.