Одиннадцать человек скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались одиннадцать человек. Заболевание выявили у 396 новосибирцев.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончались трое мужчин в возрасте от 50 до 74 лет и восемь женщин в возрасте от 61 до 92 лет. Накануне в Новосибирской области от COVID-19 умерли четырнадцать пациентов.

В инфекционных госпиталях региона с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 3 900 человек, в том числе 55 детей. В отделениях реанимации лечатся 353 человека, искусственная вентиляция легких требуется 60 пациентам.

За сутки COVID-19 выявили у 396 человек. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 86 673 случая коронавируса. 58 882 пациента полностью выздоровели, 3 948 — скончались.

В Алтайском крае за прошедшие сутки заболевание подтвердилось у 520 человек, скончались 27 пациентов. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 2 929 человек, еще 266 лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 634 человека, к аппаратам ИВЛ подключено 248 пациентов.

В Кузбассе за сутки выявили 356 новых случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались четыре пациента. Медицинскую помощь в регионе получают 5 748 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 815 человек.

Напомним, накануне министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о том, что в регионе число выписанных из ковидных стационаров превысило число госпитализированных. Коечный фонд для больных COVID-19 в Новосибирской области свободен на 25%.