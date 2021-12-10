Третьему выпуску облигаций Брусники присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eA- (RU)

Юлия Моисеева
 
Брусника
Квартал "На Декабристов". Фото со страницы компании "Брусника" в Instagram. Автор фото @dmitry_chebanenko Съёмка для @drom_rotterdam

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) присвоили третьему выпуску облигаций Брусники размером четыре миллиарда рублей рейтинг eA- (RU). Решение обусловлено сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, а также очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-01 впервые, сообщили в пресс-службе компании.

«По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании, — приводят пояснения агентства в компании. — В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу компании».

АКРА повысила рейтинг Брусники до А- в марте текущего года. Тогда эксперты также обосновали оценку сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  