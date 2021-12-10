Третьему выпуску облигаций Брусники присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eA- (RU)

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) присвоили третьему выпуску облигаций Брусники размером четыре миллиарда рублей рейтинг eA- (RU). Решение обусловлено сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, а также очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-01 впервые, сообщили в пресс-службе компании.

«По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании, — приводят пояснения агентства в компании. — В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу компании».

АКРА повысила рейтинг Брусники до А- в марте текущего года. Тогда эксперты также обосновали оценку сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью.