Новосибирские власти создали комиссию по вопросам лишения статуса регоператора по обращению с ТКО

В Новосибирской области создана комиссия по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

Соответствующий приказ разместили на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирской области 10 декабря за подписью министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова.

Согласно документу, комиссия рассмотрит основания для лишения юридического лица статуса регоператора и по результатам рассмотрения подготовит заключение.

Комиссия создана при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Председателем комиссии стал министр Денис Архипов, заместителем председателя — замминистра ЖКХ и энергетики Елена Макавчик. Начальник управления благоустройства министерства Наталья Аббасова назначена секретарем комиссии.

В состав также вошли, в частности, зампредседателя комитета Заксобрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко, директор ГКУ Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» Дмитрий Аникеев, заместитель руководителя департамента по тарифам области Роман Ганул, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных и другие.

«Комиссия по рассмотрению вопросов о наличии (отсутствии) оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора создается <…> в целях обеспечения полного, всестороннего рассмотрения вопросов о наличии (отсутствии) оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области», — указано в документах.

Напомним, в августе в правительстве региона заявили о готовности расторгнуть договор с региональным оператором по обращению с ТКО, подконтрольной группе «ВИС» компании «Экология-Новосибирск», из-за несвоевременного вывоза мусора.

В начале декабря «Экология-Новосибирск» сообщила о введении процедуры наблюдения в рамках процесса самобанкротства. Ранее арбитражный суд удовлетворил ряд исков к компании от перевозчиков мусора. В ходе заседания комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания региона участники приняли решение вызвать на ближайшую сессию министра ЖКК и энергетики региона Дениса Архипова, чтобы он прояснил ситуацию вокруг регоператора. Члены комитета предположили дальнейшие перспективы взаимоотношений с компанией — либо подготовить программу по оздоровлению финансовой деятельности региоператора, либо расторгнуть с ним соглашение.