Три губернатора вошли в состав комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири

«Единая Россия» утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири. В числе вошедших в неё 28 человек — губернаторы Красноярского края, Иркутской и Омской областей.

Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири. Соответствующее решение было принято на заочном заседании руководящего органа партии 8 декабря, сообщили в пресс-службе ЕР.

В комиссию вошли 28 человек. Среди них — губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Красноярского края Александр Усс. Примечательно, что Александр Бурков является действующим членом партии «Справедливая Россия».

Возглавил объединение по поручению президента России министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, в комиссию были включены представитель Новосибирской области, член Совета Федерации по международным делам Александр Карелин, генеральный директор ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, депутат Госдумы РФ от Красноярского края Виктор Зубарев, бывший спикер ЗС Иркутской области, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Сокол, а также экс-вице-губернатор Новосибирской области Леонид Горнин (на сегодня — первый заместитель министра финансов РФ).

Полный список членов комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири следующий:

Василий Анохин — директор Департамента регионального развития правительства;

Александр Бурков – губернатор Омской области;

Юрий Воробьёв — заместитель председателя Совета Федерации;

Сергей Галкин – заместитель министра экономического развития;

Александр Галушка – заместитель секретаря Общественной палаты РФ;

Леонид Горнин – первый заместитель министра финансов РФ;

Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», основатель ОК «РУСАЛ» и En+Group;

Александр Дроздов – заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле;

Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система»;

Виктор Зубарев – депутат Госдумы;

Шолбан Кара-Оол – вице-спикер Госдумы;

Александр Карелин – сенатор, Герой РФ;

Николай Касимов — председатель Московского городского отделения «Русского географического общества»;

Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ;

Игорь Кобзев – губернатор Иркутской области;

Артём Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»;

Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства;

Эльвира Набиуллина – председатель Центрального Банка;

Александр Новак – заместитель председателя правительства;

Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС;

Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнёр-эксперт;

Владимир Потанин — генеральный директор – председатель Правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»;

Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель Правления ПАО «Россети»;

Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы;

Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике;

Александр Усс – губернатор Красноярского края;

Руслан Цаликов – первый заместитель министра обороны.

Напомним, на днях также был утверждён Президиум Генерального совета «Единой России». От Новосибирской области в него вошёл депутат Госдумы Виктор Игнатов. Также был обновлён состав высшего совета партии, где Сибирский федеральный округ представили заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее также сообщалось, что в начале декабря куратор СФО Виктория Абрамченко поручила проработать возможность создания отраслевых кластеров на территории Красноярского края, республик Тыва и Хакасия, а также Иркутской области. В августе Абрамченко также поддержала инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу по строительству новых городов в Сибири, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами.