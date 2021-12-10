Какая из перечисленных промышленных компаний Новосибирской области достойна быть «Компанией года-2021»?

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.
В список включены предприятия, которые были отмечены в текущем году опрошенными изданием экспертами.
13:58
Новосибирские власти создали комиссию по вопросам лишения статуса регоператора по обращению с ТКО
12:33
Три губернатора вошли в состав комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири
12:00
В проект бюджета Новосибирской области на следующий год вносятся поправки: минфин сообщил, что именно изменится
11:05
На складе производителя мороженого под Новосибирском ликвидирован пожар
9:59
Главное управление СКР возбудило дело в отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска
22:06
Уголовное дело заведено на сотрудников новосибирского Центра креативных индустрий
19:15
«Сибирский Антрацит» выполнил годовой план по добыче раньше срока
18:41
Закрыто уголовное дело в отношении основателя ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой
18:14
Министр здравоохранения заявил о хорошей динамике выздоровления от ковида в Новосибирской области
16:38
В Новосибирске экс-полицейский брал взятки «Роллтоном»
16:32
В Новосибирске пройдёт всероссийская конференция «Патриот»
13:17
Правоохранители проверяют информацию о трехлетней травле новосибирской школьницы
12:23
Суд назначил заседание по делу обвиняемого в медиашантаже журналиста Сальникова
11:34
В 2021 году сибирские таможенники выявили свыше 248 тыс. нелегальных товаров
10:33
В Новосибирске объявили конкурс на завершение долгостроя в «Закаменском»
21:41
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении авиадебошира в Новосибирске
20:55
Шестнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
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