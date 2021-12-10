Какая из перечисленных промышленных компаний Новосибирской области достойна быть «Компанией года-2021»?

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завод

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.

В список включены предприятия, которые были отмечены  в текущем году опрошенными изданием экспертами.

Какое из предприятий, работающих в Новосибирской области, на ваш взгляд, можно было назвать «Компанией года-2021 в сфере промышленности»?

Результаты опроса

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