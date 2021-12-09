О досрочном выполнении годового плана АО «Сибирский Антрацит» (крупнейший в России производитель антрацита, входит в Группу «Сибантрацит») в компании сообщили 9 декабря. С начала года компания добыла 7,3 млн тонн антрацита.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на досрочное выполнение годового плана, стало проводимое компанией техническое перевооружение с переходом на оборудование большой единичной мощности. Новое высокопроизводительное оборудование позволило ускорить темпы ведения вскрышных работ, увеличить отгрузку горной массы в большегрузные самосвалы, выйти на интенсивные режимы добычи угля.

Всего в 2021 году компания закупила 28 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220-240 тонн и 14 130-тонных. Было также приобретено пять экскаваторов с емкостью ковша 12 куб.м, три бульдозера и два грейдера. Начался монтаж дробильно-сортировочного комплекса мощностью более 2 млн тонн в год.

Плановый объем добычи выполнен с увеличенным коэффициентом вскрыши, обеспечив тем самым безопасные условия ведения горных работ.

В 2021 году «Сибантрацит» внедрил автоматизированный производственный контроль экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений. В компании функционируют электронная нарядная система и электронная система медосмотров, организован производственный контроль по чек-листу.На обогатительных фабриках используются вендинговые аппараты для выдачи расходных средств индивидуальной защиты.

В производственной деятельности Группа «Сибантрацит» уделяет особое внимание безопасности своих работников. Также в «Сибирском Антраците» внедрена уникальная технология LIFE LINE – подсветка лазером зоны работы оборудования в темное время суток.