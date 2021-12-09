В Новосибирской области число выписанных из ковидных стационаров превысило число госпитализированных. При этом свободны почти четверть коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом.

Как рассказал на брифинге 9 декабря министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в регионе наметилась положительная тенденция превышения числа выписавшихся из ковидных стационаров над госпитализированными.

«За последние сутки госпитализированы 192 человека, а выписаны 240. Это очень хорошие показатели, — отметил министр. — На сегодня коечный фонд для ковидных больных свободен на 25%. Дополнительного перепрофилирования учреждений не планируем».

Также министр уточнил, что за сутки у 382 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Первым компонентом вакцины в регионе привиты более 1 млн. 281 тыс. жителей. Полностью завершен курс у более чем 1 млн. 101 тыс. человек.

«Каждый день более 20 тыс. жителей области прививают 1-м или 2-м компонентом. Нас очень радует, что число желающих привиться не снижается», — подчеркнул Константин Хальзов.

Он отметил, что параллельно с ковидом в регионе продолжают регистрировать и случаи гриппа. От того и другого заболевания медицинским работникам разрешено прививать граждан одновременно.

Пока на территории Новосибирской области распространен дельта-штамм коронавируса, официальных данных о заражении жителей штаммом «омикрон» пока нет, уточнил министр.

Напомним, накануне стало известно, что ученые новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводят исследования по новому штамму коронавирусной инфекции «омикрон».