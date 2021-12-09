Патриотическое воспитание молодежи, борьбу с фальсификациями истории и поднятие имиджа правоохранительных органов обсудят в Новосибирске на Всероссийской научно-практической конференции «Патриот: актуальные вопросы военной истории России и её силовых структур».

9 декабря в правительстве Новосибирской области открыли III Всероссийскую научно-практическую конференцию «Патриот: актуальные вопросы военной истории России и её силовых структур». Конференция продлится 9-10 декабря. В ней участвуют представители силовых структур, общественных организаций, учёные, а также работники учреждений патриотического воспитания региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие приурочили к 80-летию победы советских войск в битве под Москвой, 111-летию Новосибирского военного городка, а также предстоящему 350-летию со дня рождения императора Петра I.

По словам одного из главных организаторов конференции «Патриот», первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, идея мероприятия напрямую связана с эскалацией военной напряженности на границах России и стала продолжением заявленных президентом Путиным приоритетов на Валдайском форуме, прошедшем в октябре этого года.

«Настало время определиться, как мы двигаемся по пути воспитания граждан, особенно молодых. Вы видите, что сейчас происходит в мире, как складывается внешнеполитическая обстановка и обстановка в стране. Сейчас нет никакой гарантии, как будут развиваться взаимоотношения с НАТО, и мы очень тревожно смотрим на юго-запад России, где идет эскалация напряженности. Но ещё один из видов «нападения» — это раскачивание ситуации внутри страны, — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» Андрей Панфёров. – Уже скоро начнется смена поколений. К сожалению, самое ближайшее поколение россиян воспитано в сумбурные 90-е годы. Это в какой-то степени космополиты, существенная часть которых получила вирус нездорового либерализма. Они демонстрируют полное равнодушие в государственных вопросах, оправдывают действия западных стран. Сегодня это становится уже невыносимым. Задача конференции — в сложившейся ситуации принять четкий алгоритм действий и отработать систему взаимодействия».

Как отметил Андрей Панфёров, целевая аудитория подобной работы — это, в основном, молодежь от 10-12 до 25 лет. Именно они, по мнению спикера, более «политически способны и конструктивны» для воспитания активной государственной позиции.

Во время приветственной речи к участникам конференции министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева назвала одной из эффективных форм противодействия искажению исторических фактов привлечение молодежи к диалогу с представителями силовых ведомств. Проводить воспитание молодежи в регионе, по словам министра, планируется в форматах научных и научно-популярных публикаций, интерактивных и цифровых выставок, а также всевозможных других патриотических мероприятий.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирск по инициативе министерства обороны Российской Федерации доставили боевое знамя времен Великой Отечественной войны.