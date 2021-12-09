В Новосибирске экс-полицейский брал взятки «Роллтоном»

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о коррупции в отношении двух бывших полицейских. Один из них получил взятку в виде быстрорастворимой лапши «Роллтон» и гречки, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирске суд вынес приговор в отношении 37-летнего бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 «Дзержинский» Николая Носкова и его 39-летнего заместителя Романа Тарасова.

Их признали виновными по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что бывшие полицейские в конце июня 2018 года встретились с предпринимателем, который торговал фруктами и овощами. Они предложили ему сообщать о датах и местах рейдовых мероприятий по пресечению незаконной торговли и несанкционированного размещения временных объектов с целью избежать привлечения к административной ответственности.

За информацию бывшие сотрудники правоохранительных органов потребовали ежемесячное вознаграждение в размере от 26 до 50 тыс. рублей. Так, за период с июля 2018 года по февраль 2019 года экс-полицейские получили взятку общей суммой 304 тыс. рублей.

«При этом фигуранты по делу самостоятельно не исполняли свои должностные обязанности и не составляли в отношении предпринимателя протоколы об административных правонарушениях. Стоит отметить, что в ходе расследования уголовного дела подсудимые не отрицали факт получения денег от предпринимателя», — уточняет пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Кроме того, в 2018 году бывший начальник отдела получил от другого предпринимателя мелкую взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банок гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина, 5 пачек бумаги.

Суд приговорил обоих к 7 годам лишения свободны условно, с испытательным сроком 4 года, и штрафу в 5-кратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Бывших полицейских также лишили званий.

Уточняется, что Носков был осужден за мелкое взяточничество к штрафу в 100 тыс. рублей, однако суд освободил мужчину от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре суд вынес приговор бывшему полицейскому, который получил взятку в виде новогодней елки и 33 тыс. рублей В 2020 году в Новосибирске вынесли приговор экс-начальнику отдела полиции Александру Гращенкову за получение взятки в особо крупном размере. Он принимал подарки бесплатными обедами в кафе.