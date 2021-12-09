Уральская горно-металлургическая компания запускает с нового года Инженерную школу для подготовки молодых специалистов в городах своего присутствия.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) объявила об открытии нового образовательного проекта для учеников 7-10 классов — «Инженерной школы УГМК». Как следует из официального релиза компании, проект реализуется в рамках утвержденной корпоративной Стратегии управления персоналом и охватит 24 города в 11 регионах страны.

«Молодежь должна иметь возможность получать качественное образование в своих родных городах, а также понимать, как эти знания они смогут применить в будущем на производстве. Уральская горно-металлургическая компания готова помогать в этом направлении не только школьникам, но и учителям. От этого зависит наше общее будущее», — заявил директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев.

С января по май 2022 года участники «Инженерной школы УГМК» будут проходить обучение в очном и онлайн-формате. Они ознакомятся с современными технологиями, получат новые знания и разовьют навыки разработки технических проектов. Обучение будет проводиться в востребованном у молодежи формате тренингов, деловых игр и квестов.

Преподавать в Инженерной школе, как сообщают в компании, будут педагоги из передовых вузов страны и корпоративного Технического университета УГМК. В программу обучения войдут онлайн-занятия по математике, физике, химии. Отдельно будет проводиться подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам.

Кроме того, в рамках Инженерной школы для детей организуют экскурсии на предприятия Уральской горно-металлургической компании и проведут профориентационные мероприятия с участием студентов Технического университета УГМК и представителей компании. Школьники также смогут принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК.

Поступить в «Инженерную школу УГМК» можно будет по результатам конкурсного отбора. С 13 по 22 декабря 2021 года в территориях присутствия УГМК состоятся установочные онлайн-встречи со школьниками и их родителями. Представители компании расскажут о школе и условиях обучения в ней. Непосредственно обучение начнется с 24 января 2022 года.

Более подробная информация о поступлении в «Инженерную школу УГМК» доступна по ссылке https://school.ugmk.com/.