13:17
Правоохранители проверяют информацию о трехлетней травле новосибирской школьницы
12:23
Суд назначил заседание по делу обвиняемого в медиашантаже журналиста Сальникова
11:34
В 2021 году сибирские таможенники выявили свыше 248 тыс. нелегальных товаров
10:33
В Новосибирске объявили конкурс на завершение долгостроя в «Закаменском»
21:41
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении авиадебошира в Новосибирске
20:55
Шестнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
19:35
Сразу после Red Wings базу в аэропорту Омска создаёт Citrus
18:57
Здание драмтеатра Афанасьева в Новосибирске планируется сдать раньше срока
18:36
Изменения в «мусорную» концессию не прошли согласование новосибирского УФАС
17:45
«Сибантрацит» укрепляет горные отвалы
17:44
Зампред коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев посетит Новосибирск
17:10
Под критику главы СКР Бастрыкина попали красноярские следователи
16:55
Министр ЖКХ Новосибирской области ответит перед депутатами Заксобрания за долги регоператора
15:47
Власти Новосибирской области продолжат работу над предложениями «ОПОРЫ РОССИИ»
15:25
Учредитель новосибирского похоронного бюро Якушин отправлен под домашний арест
14:19
Новосибирский центр «Вектор» проводит исследования по штамму «омикрон»
13:11
Новосибирский замминистра назван рекордсменом по размеру взятки
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.