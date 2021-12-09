Правоохранители проверяют информацию о трехлетней травле новосибирской школьницы

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после сообщений СМИ об издевательствах над школьницей в городе Тогучине Новосибирской области.

Следователи Новосибирской области проводят доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах над ученицей школы № 2 им. В.Л. Комарова в городе Тогучине, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в школе № 2 имени В.Л. Комарова в городе Тогучине Новосибирской области ученица на протяжении трех лет подвергается агрессии со стороны учеников школы. Кроме того, в сообщении говорится, что «жестокие игры привели к травме руки»», — отметили в ведомстве.

По факту сообщения следователи организовали проведение доследственной проверки, устанавливаются причины и условия инцидента. В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц образовательного учреждения.

Проверку организовала и прокуратура Новосибирской области. В ведомстве также проверяют сообщения СМИ еще об одном случае жестокого обращения с детьми — в детском саду №499 «Гнездышко» в Новосибирске. По данным СМИ, в учреждении воспитатель применяет к двухлетним детям непедагогические меры и жестоко с ними обращается — «дело доходит до рукоприкладства».

«Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также даст принципиальную правовую оценку действию лиц, причинивших вред детям», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, в центральном аппарате СК России поставлены на контроль ход и результаты проверки сообщений об издевательствах над школьницей, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Председателем Следственного комитета дано поручение и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить о ходе доследственной проверки, организованной в связи с появлением в СМИ материалов о систематических издевательствах сверстниками над школьницей в одной из школ в Новосибирской области», — указано в сообщении.

Напомним, в начале октября глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 8-летнего ребенка в школе №1 в Железнодорожном районе Новосибирска, в результате которого школьник получил травму позвоночника. 30 октября правительство региона и правоохранительные органы начали проверку информации об избиении семиклассницы в гимназии.