Суд назначил заседание по делу обвиняемого в медиашантаже журналиста Сальникова

Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении журналиста Николая Сальникова. Судебное заседание по делу назначено на 20 декабря, сообщается на сайте суда.

Суд начал рассматривать дело обвиняемого в медиашантаже новосибирского тележурналиста, бывшего корреспондента канала ОТС Николая Сальникова. Срок содержания под стражей в отношении фигуранта дела продлен еще на полгода — до 30 мая 2022 года.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 08.12.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Сальникова Н.В., на 6 месяцев, то есть до 30.05.2022. Назначено судебное заседание по уголовному делу на 20.12.2021 в 12 часов», — указано в сообщении. Уточняется, что постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, новосибирский журналист Николай Сальников и известный предприниматель Сергей Проничев были задержаны в апреле текущего года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемые потребовали 1,5 млн рублей у новосибирских депутатов за нераспространение порочащей информации. Николай Сальников выложил на YouTube фильм о якобы противоправной деятельности спортивного клуба «Успех», основателем которого является депутат Заксобрания Новосибирской области Вениамин Пак. Журналист также анонсировал вторую часть фильма.

В начале августа суд отпустил Сальникова под домашний арест, однако уже 21 числа ему заменили меру пресечения на содержание под стражей. В СМИ сообщали, что обвиняемого задержали правоохранители в Нижегородской области, куда он уехал, нарушив домашний арест. 17 октября Центральный районный суд Новосибирска продлил арест Николаю Сальникову и предпринимателю Сергею Проничеву.