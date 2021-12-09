Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит в «Райффайзен Бизнес Онлайн»

Федор Туров
 
Миниатюра для: Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит в «Райффайзен Бизнес Онлайн»

Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит для корпоративных клиентов в мобильно приложении банка. Данный продукт предлагает доходность от 1% годовых в евро и долларах США.

«Мы избавляем клиентов от необходимости узнавать котировки по телефону и работать с ручными процессами, отмечает руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов. Теперь компании могут в несколько кликов разместить любые суммы в рублях, евро или долларах США на бивалютный депозит. При этом при размещении евро и долларов США компания не будет платить комиссию за хранение валютных остатков, а при размещении рублей доходность для компании увеличивается в полтора-два раза в сравнении с классическим депозитом. Конвертация суммы депозита в альтернативную валюту осуществляется без комиссии».

Сервис уже доступен для компаний из сегмента среднего и крупного бизнеса в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн».

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