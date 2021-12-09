В 2021 году сибирские таможенники выявили свыше 248 тыс. нелегальных товаров

За 11 месяцев 2021 года сотрудники Сибирского таможенного управления (СТУ) обнаружили более 248 тыс. нелегальных товаров. За аналогичный показатель 2020 года ими было перехвачено в полтора раза меньше единиц контрафакта.

В текущем году почти в три раза больше подделок сотрудниками ведомства было обнаружено совместно с другими правоохранительными органами. По словам начальника СТУ Александра Ястребова, за 11 месяцев 2021 года специалисты выявили 120, 5 тыс. нелегальных товаров, когда в аналогичном периоде 2020 года показатель составил 37,8 тыс. единиц контрафактных товаров.

Уточняется, что за 11 месяцев текущего года также выросло количество контрафактной продукции, которая была выявлена мобильными группами управления — показатель достиг около 96 тыс. единиц.

Так, в частности, одна из таких групп в Омской области задержала вблизи российско-казахстанской границы автомобиль с 10,5 тыс. нелегальной швейной продукции под популярные зарубежные бренды. В их числе — Nike, PUMA, Louis Vuitton, Calvin Klein, Jordan и другие.

Вдвое больше контрафактного товара таможенники выявили и при контроле международных почтовых отправлений — за 11 месяцев 2021 года в них обнаружено 575 подделок, когда в аналогичном периоде прошлого года — 269.

«В целом среди подделок, изъятых таможенными органами СТУ за 11 месяцев 2021 года, преобладали игрушки, одежда, обувь, сигареты, зажигалки, брелоки, часы, очки, шампуни, чехлы для автоключей, этикетки, полимерные пакеты и алкогольные напитки», — сообщает пресс-служба управления.

Напомним, за девять месяцев текущего года сибирские таможенники выявили 15 тонн санкционных товаров и свыше 177 тонн предполагаемого контрафакта. По результатам работы в российский бюджет доначислено 592 млн руб., взыскано 491 млн рублей.