В Новосибирске объявили конкурс на завершение долгостроя в «Закаменском»

В Новосибирске объявили конкурс на завершение долгостроя в микрорайоне «Закаменский». Максимальная стоимость контракта составляет более 438 млн рублей.

Информацию о проведении конкурса на выполнение строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства ЖКС «Закаменский-12» в электронной форме разместили 8 декабря на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ППК «Фонд»).

Согласно документам, подрядчику предстоит выполнить работы в 18-этажном долгострое в микрорайоне «Закаменский», 12 стр. Октябрьского района Новосибирска. В нем разместят 350 квартир. Общая площадь здания составляет 16 506,26 кв.м., площадь квартир — 10 418,38 кв.м.

В рамках подготовительных работ подрядчик, в частности, расчистит территорию, выполнит работы по устройству временных зданий, сооружений, дорог, подходов и проездов, возведет временное ограждение строительной площадки.

Согласно ведомости объемов работ к локальному сметному расчету, в рамках общестроительных работ подрядчик усилит конструкции стен подвала, колонн здания, выполнит восстановительные работы, установит лестницы, окна, двери, лифты и другое. Он также устранит дефекты, выполнит демонтажные, отделочные работы, озеленение, разместит на территории объекта спортивные тренажеры, детский игровой комплекс.

«По окончании строительства жилого дома и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию генподрядчик в составе комиссии передает объект застройщику. В случае наличия замечаний генподрядчик обязан устранить все замечания в срок, согласованный застройщиком и генподрядчиком», — указано в документах. Застройщиком здания до банкротства было ООО «Неоград-Инвест». Сейчас им выступает ППК «Фонд».

Завершить работы подрядчик должен не позднее 365 дней с момента подписания договора. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 24 декабря, подведение итогов запланировано на 14 января.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что новосибирские власти приняли решение достроить восемь долгостроев региона. Первые в списке — дом № 12 микрорайона «Закаменский» и дом по ул. Калинина, 20 в городе Оби. Конкурс на завершение последнего был объявлен в середине ноября.