Здание драмтеатра Афанасьева в Новосибирске планируется сдать раньше срока

Готовность здания, где разместится городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева в Новосибирске, составляет более 65%. Подрядчик взял на себя обязательства сдать объект к началу следующего театрального сезона, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, подрядчик обещает сдать здание театра Афанасьева раньше запланированного срока — к 1 сентября 2022 года.

«Театр Сергея Афанасьева известен далеко за пределами нашего города. Поэтому значение этой стройке мы придаём очень большое. Мы взяли за основу старое дореволюционное здание. Пришлось многое сносить и переделывать. Это всегда сложнее, чем строить заново. Общая сметная стоимость объекта составляет 437 млн рублей. Будет удорожание, потому что по ходу строительства выявляются особенности, некоторые решения приходится принимать на ходу. Объём выполненных работ сегодня составляет более 65 процентов. До конца года доведём до 70. Окончание строительства по договору — в следующем году. Подрядчик берёт на себя обязательства в конце третьего квартала 2022 года, к 1 сентября сдать полностью здание и сделать такой замечательный подарок горожанам к новому сезону», — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам генерального директора ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаила Голубева, для завершения реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» под театр Афанасьева потребуется еще около 80 млн рублей. Это связано с проведением дополнительных работ — они привели к удорожанию объекта. Он пояснил, что здание построено более ста лет назад. Недобросовестные строители вместо качественного фундамента сделали основание из битого кирпича. За все время здание три раза подвергалось реконструкции — работы также проводились с нарушениями.

«Мы вынуждены были демонтировать часть стен, часть фундамента, где-то углубиться. Произвели усиление фундамента и стен. Провели такую серьёзную работу, что я уверен, это здание простоит ещё больше ста лет», — отметил Михаил Голубев.

Согласно проекту, новое здание театра рассчитано на 220 мест. Главных вход объекта будет располагаться со стороны улицы Максима Горького, а служебный вход для персонала — с бокового фасада здания. В нижней части театра появится гардероб, в верхней — буфет. В фойе установят большие зеркала, люстры и лепнину. Интерьер тетра будет выполнен в насыщенных зеленых, серых и бордовых тонах.

Уточняется, что приступить к отделочным работам на объекте планируется к началу следующего года. Уже сейчас в здании проведено электричество, вода и отопление. Вместе со строительными работами идет монтаж сценического оборудования, ведутся переговоры о проведении конкурсных процедур по закупке кресел для зрительного зала, занавесов, закулисного оборудования.