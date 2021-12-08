Зампред коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев посетит Новосибирск

Как стало известно «Континенту Сибирь», заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Бочкарев в рамках рабочего визита посетит Новосибирск. Он примет участие во встрече с директорами оборонных предприятий Сибирского федерального округа (СФО).

9 декабря Олег Бочкарев посетит Технопарк новосибирского Академгородка, где состоится заседание Совета по вопросам эффективного функционирования и развития предприятий оборонного промышленного комплекса, расположенных в Сибирском федеральном округе. В заседании примет участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщили в аппарате полпреда президента РФ в СФО.

Как сообщил «Континенту Сибирь» руководитель Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько, в ходе встречи участники обсудят взаимодействие предприятий оборонного промышленного комплекса и предприятий малого бизнеса в инновационной сфере. Он уточнил, что на встрече также планируют присутствовать председатель СО РАН Валентин Пармон, руководитель промышленного кластера Технопарка Евгений Елгаев, руководитель Центра компетенций НТИ новых функциональных материалов НГУ Антон Рязанцев и другие.

В пресс-службе минпромторга Новосибирской области также подтвердили «Континенту Сибирь» участие главы ведомства Андрея Гончарова.

«Такое мероприятие проходит уже во второй раз, его задача — объединить оборонные и малые предприятия для развития инновационных направлений», — сказал Александр Люлько.

Напомним, в начале декабря в Новосибирскую область прибыла делегация Швейцарии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг. В рамках визита в регионе состоялось торжественное открытие нового офиса представительства почетного консула Швейцарии.