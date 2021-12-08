«Сибантрацит» укрепляет горные отвалы

Для укрепления горных отвалов «Сибантрацит» начал использовать новую технологию. На сегодня ее уже применяют в Новосибирской и Кемеровской областях.

«Одним из важнейших приоритетов Группы «Сибантрацит» является безопасность промышленных объектов и территорий, – заявил технический директор Группы «Сибантрацит» Александр Петров. – Мы из года в год продолжаем проводить широкий комплекс мероприятий, направленных на укрепление формирующихся отвалов горных работ. Данные мероприятия – работа ни одного года. Внедрение новой технологии позволит обеспечить дополнительную устойчивость отвалов».

Полимерная сетка изготовлена из нитей полиэстера и пропитана поливинилхлоридом. Ее укладывают на поверхность яруса и откоса отвала, таким образом, площадь отвала и верхние ярусы горной породы связываются в единый конструктив.

Затем на первый слой полимерной сетки укладывается порода из вскрышного забоя без крупноблочных кусков толщиной от 1 до 2 метров. Поверх нее ложится первый слой полноценной горной породы, далее отсыпка происходит, как обычно. На вновь сформированном ярусе укладывается новый слой сетки.

Ячейки полимерной сетки надежно удерживают горную породу, исключая вероятность ее смещения по горизонтали и вертикали.

По расчетам специалистов «Сибантрацита», несущая способность сетки позволяет укладывать до 4 тыс. тонн горной породы на 1 кв. метр.

Идея использования рассматриваемой технологии принадлежит технической дирекции Группы «Сибантрацит» и применяется только на предприятиях компании. Решение об использовании полимерной сетки на всех отвалах предприятий Группы «Сибантрацит» уже принято.