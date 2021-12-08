Под критику главы СКР Бастрыкина попали красноярские следователи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал тревожными показатели оправдательных приговоров, которые, по его словам, зачастую выносятся в результате недостаточных следственных мероприятий, в ряде российских регионов. Глава СКР, в частности, раскритиковал следственное управление по Красноярскому краю и Хакасии.

Александр Бастрыкин обсудил вынесение оправдательных приговоров с руководителями региональных следственных управлений на онлайн-совещании 7 декабря, сообщили в СКР. Глава ведомства отметил, что соответствующие показатели «особенно тревожны» в Красноярском крае, Хакасии, Татарстане, а также Костромской и Калужской областях, где отмечается рост случаев снятия обвинений с фигурантов.

Особое внимание Александр Быстыркин уделил уголовному делу, которое расследовалось в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии – о нём рассказал и.о. руководителя Главного следственного управления СКР по региону Александр Зюбанов.

Как напомнил Зюбанов, дело касалось 17-летнего молодого человека, которому было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта)».

«Изначально прокуратура утвердила обвинительное заключение, однако уже в суде представитель надзорного ведомства отказался от обвинения, после чего уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с наличием в действиях лица необходимой обороны», — рассказали в СКР, отметив, что по этому делу Александр Бастрыкин высказал замечания.

По данным СКР, в 2021 году территориальные следственные органы направили в суды 73 тыс. уголовных дел в отношении 82 тыс. обвиняемых. По ним было оправдано менее 1% подсудимых.

Как отметил Александр Бастрыкин, большинство оправдательных приговоров касаются преступлений против личности. По словам главы СКР, соответствующие решения выносятся из-за недостаточного качества проведения следственных действий, особенно на начальном этапе сбора доказательств, неполноты проверки доводов фигурантов, а также затяжного характера расследования.

По итогам совещания Александр Бастрыкин рекомендовал руководителям следственных подразделений проводить тщательный анализ оснований для вынесения оправдательных приговоров, разбирать приговоры в ходе учёбы следователей и взаимодействовать с гособвинителями с целью оперативного обжалования неправосудных решений.

Напомним, в сентябре Красноярский краевой суд оправдал известного «криминального авторитета» Костю Канского после того, как соответствующее решение вынесли присяжные.