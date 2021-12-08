Сегодня на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области было принято решение вызвать на ближайшую сессию министра ЖКК и энергетики региона Дениса Архипова с тем, чтобы он прояснил ситуацию вокруг регионального оператора «Экология-Новосибирск» и назвал меры, которые могут предотвратить в области мусорный коллапс, а также представил программу по выходу из кризиса.

Беспокойство членов комитета по строительству новосибирского Заксобрания было вызвано заявлением регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») об инициировании введения в компании процедуры наблюдения в рамках процесса самобанкротства. Депутаты не удовлетворились ответом гендиректора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, которая заверила, что «сбоев в работе регионального оператора не будет». «Все текущие обязательства регоператор будет выполнять. Работа идет в штатном режиме, никаких изменений нет ни для наших потребителей, ни для жителей. Заявление о самобанкротстве – это только уведомление. И есть срок для принятия решения. Я бы предложила вернуться к этому вопросу после того, как будет подан иск в арбитраж», – заявила Лариса Анисимова.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Илья Поляков поинтересовался, для чего регоператор меняет счет, к которому привязана банковская гарантия и на который должны поступать деньги от потребителей услуг? Когда внятного ответа от руководителя «Экология-Новосибирск» депутат не получил, он предположил, что таким образом компания пытается уйти от ответственности и не выплачивать деньги перевозчикам ТКО по исполнительным листам.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Экология-Новосибирск» проиграла перевозчикам в Арбитражном суде Новосибирской области 9 судебных исков на общую сумму 443,793 млн рублей. Всего же в арбитраже сейчас находится более 25 исковых заявлений от перевозчиков ТКО и полигонов на общую сумму 1 млрд 714 млн рублей. Это притом, что годовая выручка регоператора составляет ориентировочно 2-2,5 млрд рублей.

Ситуация вызывает тревогу у депутатов. «Мы идем к тому, что регоператор не сможет исполнять свои обязанности», – отметил зампред комитета по строительству Вадим Агеенко. Его поддержал депутат Ашот Рафаелян: «Мы видим, что без дополнительных вливаний со стороны собственника или учредителя компании будет трудно эту проблему решить. Предлагаю министерству составить программу по экономическому оздоровлению предприятия и представить ее депутатам».

Председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Александр Терепа отметил, что опасения депутатов обоснованы. К ним поступают обращения, как от хозяйствующих субъектов, так и от населения. «Предлагаем, думаю, нас поддержат и другие комитеты Заксобрания, заслушать на сессии во время правительственного часа аналитическую информацию, что происходит с региональным оператором, какие у нас перспективы. Либо готовится программа по оздоровлению финансовой деятельности «Экология-Новосибирск», либо расторжение соглашения и выбор другого регионального оператора по обращению с ТКО», – подвел итог обсуждению Александр Терепа.