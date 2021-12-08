Что происходит с ключевой ставкой, и на чем основывается политика Банка России?

Ключевая ставка Банка России с 25 октября этого года составляет 7,5%, хотя год начинался при ставке в 4,25%. Многие эксперты встречают такой рост в штыки, считая, что высокая ставка снижает доступность кредитов для бизнеса. Чуть больше недели осталось до очередного заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято новое решение по ключевой ставке. Пока финансисты строят прогнозы, «Континент Сибирь» задал вопросы начальнику Сибирского ГУ Банка России НИКОЛАЮ МОРЕВУ о политике регулятора, и почему в стране одновременно высокими остаются и ключевая ставка, и инфляция.

– Николай Валерьевич, за этот год Банк России поднял ключевую ставку практически в два раза – с 4,25% до 7,5%. Для чего это было сделано?

– Инфляция в стране складывается значительно выше цели Банка России. Осенью сильнее других влияли две причины – меньший, чем в прошлом году, урожай овощей и рост издержек в животноводстве. В Новосибирской области эти причины тоже проявились. У нас собрали хороший урожай картофеля, однако спрос на корнеплоды из торговых предприятий других регионов вырос. В результате в целом на категорию овощей и фруктов у нас пришлось больше половины общего ускорения инфляции. Что касается животноводства, то издержки птицеферм выросли из-за роста стоимости зерна. А подорожавшая упаковка повлияла на затраты молокоперерабатывающих производств. В результате быстрее росли цены на куриное мясо, яйца, молочную продукцию.

Вообще стоимость продовольствия растет по всему миру. Многие страны считают этот инфляционный фактор временным, связанным с пандемией. Но в нашей стране этот временный фактор может привести к инфляционной спирали, если не принять меры по сдерживанию роста цен. Дело в том, что подорожали товары-маркеры. Это сезонные овощи, молоко, мясо – то, что мы покупаем каждый день, а значит, сразу ощущаем рост цен. Если товары-маркеры сильно дорожают, то люди ждут более высокую общую инфляцию и стремятся больше покупать сейчас, пока не подорожало. Именно так высокие и неустойчивые инфляционные ожидания ускоряют реальную инфляцию. В европейских странах давно живут при низкой инфляции. Сейчас там фиксируются рекордные за десятки лет цифры роста цен, но инфляционные ожидания реагируют на такую динамику гораздо меньше, чем в России. Мы видели низкую стабильную инфляцию всего несколько лет. Люди еще не привыкли жить в уверенности, что Банк России сможет вернуть инфляцию к цели. Все это послужило причинами ужесточить денежно-кредитную политику, повысить ключевую ставку, чтобы вернуть инфляцию к цели.

– Действительно, сейчас складывается ощущение, что этот скачок цен остановить не получится. И факты говорят в пользу дальнейшего роста инфляции. Но Банк России начал повышать ключевую ставку еще с марта этого года. Сейчас декабрь и инфляция продолжает расти…

– Дело в том, что изменение ключевой ставки влияет на экономику и цены не сразу, а с определенным лагом во времени. Полный лаг, когда весь эффект от изменения ключевой ставки отразился в инфляции, мы оцениваем в 3–6 кварталов. То есть сейчас начинают проявляться эффекты от наших решений начала года. Напомню, что первое повышение после долгого периода мягкой денежно-кредитной политики было в марте 2021 года. Осенью Банк России ускорил этот процесс, но эффекты от последних повышений в полной мере начнут проявляться в следующем году. И как раз благодаря этому инфляция по итогам 2022 года составит 4–4,5%. Именно такой прогноз прописан в базовом сценарии регулятора.

– Расскажите в нескольких словах, пожалуйста, как вообще ключевая ставка влияет на инфляцию? Рост цен зависит от импортных цен, от решений правительства по пошлинам или прямым ограничениям, от действий производителей – это понятные причины. При чем здесь Банк России со своей ключевой ставкой?

– Ключевая ставка транслируется в цены в несколько этапов: сначала – в ставки денежного рынка, затем – в поведение потребителей, далее – в спрос и, наконец, в цены. Практически мгновенно изменение ключевой ставки проявляется в стоимости однодневных межбанковских кредитов. Постепенно это влияет на ставки и других инструментов финансового рынка, в том числе кредитов и депозитов на более длительные сроки. В результате меняется поведение потребителя: если ключевая ставка растет, то кредиты дорожают, а вклады становятся выгоднее. Все больше людей выбирают сохранить деньги, а не потратить их, норма сбережений растет. Именно таким образом общий уровень ставок в экономике влияет на спрос. Люди больше не готовы покупать по ценам значительно выше прошлогодних. В конечном счете это сказывается на инфляции, она замедляется.

Сейчас мы видим, что первые весенние решения по ключевой ставке уже отразились на стоимости кредитов и депозитов. В Сибири средняя ставка по вкладам на срок свыше года в сентябре составила 6,1%. Для сравнения – год назад в сентябре она была 4%.

Начали повышать ставки – вернулся интерес к вкладам. Примерно в середине года этот интерес к рынку сбережений стал виден в статистике. В Новосибирской области до этого из-за низких депозитных ставок и на фоне высоких инфляционных ожиданий мы примерно в течение года наблюдали отток денег со срочных вкладов. В июле – августе этот процесс остановился. А уже в сентябре и октябре люди начали возвращать деньги на срочные вклады. Что касается потребительских кредитов, то они продолжают расти высокими темпами. С начала года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 17%. При этом весной и летом средний ежемесячный прирост портфеля составлял около 1,9%. Осенью темпы замедлились и в октябре составили 1,3%. Чуть больше сберегают, чуть меньше берут в кредит – в результате такая ситуация должна охладить избыточный спрос.

– Вы сказали про ставку на вклады около 6%. Но это ниже текущей инфляции, которая по данным на октябрь составляет больше 8%. Получается, что вклады сейчас имеют отрицательную доходность?

– Когда вы открываете вклад, все же нужно ориентироваться не на текущий уровень инфляции, а на прогнозный. По прогнозу Банка России, по итогам следующего года инфляция составит 4–4,5%. В этом случае о ставке на вклады в 6,1% уже нельзя сказать как об отрицательной доходности. Вопрос опять в доверии к Банку России.

Регулятору важно доказать, что при любом сценарии, при любом развитии событий мы сможем вернуть инфляцию к целевому уровню. Да, в отдельные периоды она может отклоняться от цели, на нее часто действуют разовые факторы. Но инструментов денежно-кредитной политики достаточно, чтобы вернуть рост цен в рамки. И что касается доходности вкладов – сейчас в ставки по депозитам перенесены первые повышения ключевой ставки. Всего их в этом году было шесть. Так что есть все основания предполагать, что доходность вкладов продолжит рост.

– Банк России обещал публиковать прогнозную траекторию ключевой ставки, чтобы общество – семьи и бизнес – могли прогнозировать, когда ставки по кредитам и вкладам будут расти, а когда снижаться. Вы уже начали это делать? На какой уровень ключевой ставки нам нужно рассчитывать в будущем?

– Банк России с этого года публикует прогнозный диапазон ключевой ставки. Это не траектория как таковая, это прогнозное среднее значение за год. На официальный прогноз ключевой ставки и можно рассчитывать, когда бизнес планирует работу. По данным октябрьского прогноза, в следующем году ключевая ставка составит 7,3–8,3%.

В 2023 году диапазон ставки – 5,5–6,5%, а в 2024 – 5–6%. Это долгосрочный нейтральный уровень. Банк России перейдет к снижению ключевой ставки, когда добьется разворота инфляционных трендов, когда мы увидим устойчивое замедление инфляции.

– Есть мнение, что инфляция в России зависит исключительно от импортных цен. И нет смысла бороться с инфляцией ключевой ставкой, пока не поменяется ситуация на мировых рынках. Зачем тогда были повышения ключевой ставки?

– Часто слышим точку зрения, что инфляция исключительно импортируемая, поэтому мерами денежно-кредитной политики добиться ее снижения нельзя. Но есть два важных момента. Во-первых, инфляция ускоряется по широкому кругу товаров, в том числе и по тем, которые не зависят от внешнего рынка. Во-вторых, это очень упрощенное понимание, что рост цен на мировых рынках одинаково переносится в конечные цены. Нет, этот процесс зависит от интенсивности спроса и от конкуренции. Чем более монопольный рынок, чем выше спрос, тем проще переложить все издержки на конечного потребителя. Сейчас спрос полностью восстановился практически во всех отраслях, а во многих он превышает возможности предложения, возникает избыточный спрос. Это позволяет производителям полностью переносить издержки в цены, не жертвуя прибылью.

Данный факт хорошо видно на цифрах. За 8 месяцев 2021 года сальдированный финансовый результат новосибирских предприятий в два раза вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Понятно, что прошлый год не был показательным, но даже к доковидному 2019 году финансовый результат вырос на 63%. То есть предприятия получили значительно больше прибыли. Это как раз индикатор того, что издержки с легкостью переносятся в цены, а спрос не оказывает давления на этот процесс. Поэтому внешние факторы, импортируемая инфляция запускают внутренний процесс. Если вовремя не вмешаться, не снизить давление спроса, то мы можем на выходе получить инфляционную спираль, которая раскручивает сама себя. А ключевая ставка Банка России как раз может влиять на спрос, охладить его и тем самым замедлить рост цен. При этом речь не идет о том, чтобы снизить потребление. Речь идет о том спросе, который не обеспечен предложением, не обеспечен товарами. Он реализуется только за счет повышения цен. Этот фактор нужно исключить.

– Вы говорите, что предложение не успевает за спросом. Не логично ли тогда дать дорогу предложению низкими ставками? Бизнес смог бы взять кредиты и нарастить выпуск необходимых товаров, на которые сейчас есть повышенный спрос.

– Для развития производства в первую очередь важны долгосрочные кредиты. Ошибкой будет думать, что их стоимость зависит исключительно от ключевой ставки.

Ставки по длинным, инвестиционным кредитам формируются под влиянием ожиданий финансовых рынков, какой будет инфляция на всем сроке действия этого кредита. В стоимость процентных ставок по долгосрочным кредитам – инвестиционным или ипотечным – банки закладывают премию по инфляции. Если у нашего финансового рынка не будет уверенности, что Банк России сможет вернуть инфляцию к цели, то длинные кредиты подорожают даже при низкой ключевой ставке. А вот стабильно низкая и устойчивая инфляция вблизи цели Банка России оставит доступными ставки подобных кредитов. Так что в первую очередь не низкая ключевая ставка, а низкая постоянная инфляция является необходимым условием для роста экономики. При этом важно понимать, что доступные длинные деньги – это не единственное условие для развития производства. Новый завод не построить по мановению волшебной палочки, квалифицированные кадры не взять из ниоткуда, узкие места в логистике не расшить в два счета. А если на ситуацию избыточного спроса накладывается низкая ключевая ставка, то дешевые деньги еще больше разогревают спрос, а значит, инфляция растет все быстрее. Доходы и сбережения обесцениваются, нет смысла инвестировать в расширение производства, потому что нельзя просчитать отдачу от вложений. Как результат – экономика заходит в тупик. Банк России не допустит такого сценария в нашей стране. Денежно-кредитная политика не может избавить от недостатка ресурсов – рабочей силы, сырья, оборудования. Но в силах денежно-кредитной политики создать такие условия для экономики, чтобы бизнес не боялся вкладывать деньги в обучение и переобучение кадров, в повышение производительности труда, в расширение производства. Основой всего этого является стабильная низкая инфляция, которая позволяет строить планы на долгий период.