Власти Новосибирской области продолжат работу над предложениями «ОПОРЫ РОССИИ»

Андрей Сегеда
 
Игорь Салов Сергей Соколов Новосибирское областное отделение
Слева - председатель Новосибирского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Игорь Салов, справа - координатор "ОПОРЫ РОССИИ" в Сибирском федеральном округе Сергей Соколов - фото Андрея Сегеды

В правительстве региона подтвердили готовность снизить ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предприятий из приоритетных для региона и наиболее пострадавших в пандемию отраслей, но попросили экспертов НОО «ОПОРА РОССИИ» предложить соответствующие ОКВЭДы.

Напомним, что 28 октября на имя губернатора Новосибирской области было направлено письмо с предложениями «ОПОРЫ РОССИИ» о дополнительной поддержке бизнеса в период действия антиковидных ограничений. Предприниматели предложили властям региона девять мер поддержки бизнеса, которые по мысли экспертов НОО «ОПОРА РОССИИ» могли бы помочь ему пережить трудный пандемийный период.

В числе предлагаемых мер было снижение ставки по упрощённой системе налогообложения (УСН) для отраслей, в отношении которых введены ограничительные меры, распространение федеральной меры поддержки по выплате МРОТ на каждого сотрудника для всех предприятий, приостановивших работу в период с 30 октября по 7 ноября. Также бизнесмены предложили устроить в Новосибирске дополнительные ярмарки для местных товаропроизводителей в местах высокой проходимости.

В распоряжении «Континента Сибирь» оказалось как само письмо НОО «ОПОРА РОССИИ», так и ответ на него от правительства Новосибирской области. В ответном письме новосибирское бизнес-сообщество по ряду мер получило отказ, а по некоторым – просьбу о предоставлении дополнительной информации.

В частности, в документе декларируется готовность помочь наиболее пострадавшим в пандемию отраслям бизнеса через снижение УСН: «Министерство финансов неоднократно заявляло о готовности рассмотреть возможность установления пониженных ставок по УСН при условии предоставления конкретных предложений и подтвержденных расчетных данных, свидетельствующих о такой необходимости». Для этого региональные власти запросили у «ОПОРЫ РОССИИ» примеры налоговой отчётности предприятий из соответствующих отраслей.

Напомним, что более чем в пятидесяти регионах Российской Федерации, включая половину территорий Сибирского федерального округа, ставки УСН для малого и среднего бизнеса снижены уже более года.

Распространение меры поддержки по выплате МРОТ власти посчитали нецелесообразным, так как постановлением № 1513 не был «предусмотрен контроль за тем, приостанавливала ли удовлетворяющая условиям предоставления субсидии на нерабочие дни организация деятельность в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021». А организация такого контроля на уровне области «это процесс, требующий дополнительных финансовых затрат».

Ответ на предложение предпринимателей об организации в Новосибирске дополнительных ярмарок вместо выводов о целесообразности подобной меры поддержки содержал статистические данные по уже действующим ярмаркам: «В 2021 году сводный перечень мест проведения ярмарок содержит сведения о 82 местах проведения ярмарок на территории Новосибирской области, в том числе 18 ярмарок в городе Новосибирске».

По словам председателя Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игоря Салова, правительство региона готовит целый пакет мер дополнительной поддержки бизнеса на основе предложений регионального отделения общероссийской организации предпринимателей.

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