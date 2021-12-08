Оперштаб Кузбасса дал добро на проведение новогодних корпоративов в регионе

В Кемеровской области принято решение ослабить коронавирусные ограничения на период проведения новогодних праздничных мероприятий. Кафе и ресторанам временно разрешено работать в ночное время, однако их посещение возможно лишь при предъявлении QR-кода.

Власти Кузбасса по рекомендации оперативного штаба выпустили распоряжение о разрешении работы предприятий общественного питания с 23 часов до шести часов утра в период с 7 декабря по 15 января. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Кемеровской области.

При этом в общепитах продолжит действовать система QR-кодов. Как подчеркнули в областном правительстве, для заселения в гостиницы, на турбазы и прочие объекты временного размещения свидетельства о прохождении вакцинации или перенесении коронавируса, а также ПЦР-тест или медотвод от прививки не требуются.

Кроме того, с 13 декабря в торгово-развлекательных центрах Кузбасса вновь откроются фуд-корты. Для их посещения также нужен QR-код.

Работа общепитов в ночное время также разрешена в Новосибирской и Омской областях, Красноярском крае и ряде других сибирских регионов. Кроме того, власти Алтайского края сообщили, что не будут вводить запрет на проведение массовых праздничных мероприятий в закрытых помещениях, который действовал в прошлом году с 15 декабря по 15 января.

Вместе с тем рестораторы Новосибирской и Омской областей в ноябре обратились к региональным властям с просьбой пересмотреть применение системы QR-кодов в заведениях общепита, сославшись на ощутимый спад выручки с момента введения ограничения. Как рассказал новосибирский ресторатор Андрей Коротышев в социальных сетях, в начале декабря бизнесмены обсудили сложившуюся ситуацию с представителями власти Новосибирской области, однако об итогах встречи, по его словам, говорить пока рано.