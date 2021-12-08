Рассказывать о своих наработках и проектах, которые могут представлять интерес для индустрии в Новосибирском государственном университете решили в ходе заседаний «Интеллектуального клуба», на заседания которого пригласили руководителей и технических специалистов промышленных предприятий и инновационных компаний. Что на практике представляет собой такой формат, и в какой степени он способствует достижению целей вуза — в материале «Континента Сибирь».

По своему замыслу заседания клуба должны позволить в непринужденной дружеской обстановке познакомиться с самыми современными технологиями и обсудить механизмы их внедрения.

Темой первой встречи стали возможности, которые предоставляет использование систем искусственного интеллекта в производстве. В новосибирском государственном университете (НГУ) специалистов этого направления готовят на Факультете информационных технологий (ФИТ), Механико-математическом факультете (ММФ) и в Высшем колледже информатики (ВКИ).

Выступление директора ВКИ НГУ Алексея Окунева было посвящено использованию машинного обучения (нейросетей) для решения задач видеоаналитики и машинного зрения и вариантам их применения, как в организации производственного процесса, так и в качестве составляющей выпускаемого продукта.

«В 2012 году сделали два выдающихся открытия. Про первое – бозон Хиггса – говорили все СМИ, второе – глубокие нейронные сети – тогда прошло как-то незаметно. Но именно в это направление сегодня инвестируют миллиарды долларов, потому что оно позволило серьезно продвинуться сразу во многих технологиях. Применительно к машинному зрению – то, что раньше требовало достаточно долгой работы высокооплачиваемого специалиста, сейчас выполняется программой за несколько минут. Это заметно отражается на себестоимости производственного процесса», — рассказал он.

Участникам встречи представили несколько уже готовых наработок, которые могут помочь в рутинных производственных процессах. Например, телеграмм-бот, способный быстро и точно подсчитать и классифицировать объекты на фотографиях (что значительно ускоряет и упрощает процедуру инвентаризации), а также комплекс, способный построить 3D-модель объекта с указанием реальных размеров.

Кроме того, отметил Алексей Окунев, сотрудники и студенты колледжа могут разработать системы под технические задания заказчика, но это будет стоить дороже и займет определенное время. С другой стороны, как и в большинстве направлений ИТ-технологий, вместе с расширением применения идет снижение стоимости собственно оборудования. И сегодня такие решения уже стали не «дорогой игрушкой», а вполне окупаемым вложением в модернизацию производства.

«Нейросети в области машинного зрения могут справляться с визуальными задачами на уровне человека во многих ситуациях. От вас требуется решить, где их применение оправданно и четко сформулировать нам техническое задание», – подчеркнул он.

Не менее интересными для предприятий могут оказаться технологии виртуальной и дополненной реальности, которым посвятил свое выступление декан ФИТ НГУ Михаил Лаврентьев.

Например, в качестве тренажера для сотрудников. У НГУ есть хороший опыт работы в этом направлении: совместно с Институтом автоматики и электрометрии СО РАН вуз участвовал в изготовлении тренажеров для Центра подготовки космонавтов, в частности – тренажера стыковки космического корабля с МКС. Отдельной задачей было воспроизвести уровень помех на изображении полностью идентичный тому, что увидят космонавты во время работы телеметрии в космосе, случись им управлять стыковочной процедурой. Кроме того, тренажер воспроизводит именно ту картину звездного неба, что будут видеть пилоты в момент приближения к космической станции, что дает им возможность заранее определить ориентиры в виде навигационных звезд. А в силу того, что автоматические системы стыковки иногда отказывают, пилоты не раз на практике убеждались в высоком качестве полученной на тренажере подготовки.

«Если вы видите пилотируемый запуск к станции с Байконура или другого нашего космодрома, то можете быть уверены, что и основной экипаж, и резервный проходили подготовку на этом тренажере, где вся графика создана нами», – подчеркнул Михаил Лаврентьев.

С помощью дополненной реальности можно решать и более приземленные задачи. Например, уже сейчас на некоторых новосибирских предприятиях создана база станочного парка и сотруднику достаточно навести планшет на ту или иную единицу оборудования, чтобы получить некий набор информации – марка, назначение, ответственный за состояние и т.п.

Но этим можно не ограничиваться. С помощью того же планшета (или специальных очков) сотрудник может «увидеть» рядом с агрегатом инструкцию по выполнению его техобслуживания или то, как должна выглядеть его сборка (чтобы сопоставить требования техзадания с реальностью и своевременно обнаружить брак). «Вашим сотрудникам больше не надо заучивать и держать в памяти десятки сложнейших схем. Это упростит их обучение и одновременно – снизит вероятность ошибки из-за человеческого фактора», — подчеркнул Михаил Лаврентьев.

Этот тезис смогли подтвердить корреспонденту «Континент Сибирь» и представители Объединенной авиастроительной корпорации, присутствовавшие на встрече, поскольку на их предприятиях внедрение технологий дополненной реальности для контроля качества уже идет полным ходом.

«Когда мы организовывали интеллектуальный клуб, мы хотели не просто познакомить представителей нашей промышленности с новейшими научными разработками университета и институтов Академгородка. Наша основная цель – создать клуб единомышленников из ученых, студенческой молодежи и представителей промышленности, которые совместно будут искать пути решения сложных технических задач, заниматься внедрением новейших технологий в производство. На первом заседании в НГУ присутствовали представители 18 предприятий. И судя по оживленному обсуждению, которое возникло в ходе встречи, мы видим, что такое взаимодействие востребовано. Уверен, оно будет способствовать развитию как науки, так и промышленного производства в нашем городе, – подвел итоги первого заседания клуба его организатор, руководитель Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.