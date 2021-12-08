Сбер в Новосибирске рассказал о лучших практиках корпоративного волонтерства

Сбер принял участие в онлайн-конференции «Корпоративное волонтерство: ответственность перед будущими поколениями». Конференция проводится при поддержке Регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и Общественной палаты Новосибирской области.

«Волонтерство в Сбере – это уже давно не проект, а образ жизни. И мы всегда исходим из интересов самих волонтеров и потребностей тех, кому нужна помощь. – прокомментировала бизнес-партнер по управлению персоналом Новосибирского отделения №8047 Сбербанка Елена Прокопенко. – Так, например, был создан проект «Финансовая грамотность для детей из детских домов», задача которого – научить детей понимать, что есть личные деньги и персональная ответственность за собственное финансовое будущее. На мой взгляд, корпоративное волонтерство только в начале пути, и нам предстоит решить еще очень много задач по мотивации сотрудников и поиску «умных» решений для благополучателей».

Главная задача конференции – объединение компаний, органов власти и НКО, с целью повышения эффективности волонтерских проектов в бизнесе и обществе. Основными темами стали вопросы, так или иначе связанные с корпоративным волонтерством: развитие, проблематика, пути решения, реализация целей устойчивого развития, тренды и возможности.