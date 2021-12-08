3 декабря в ходе сессии депутаты горсовета Новосибирска приняли в первом чтении бюджет города на будущий год, утвердили повышение зарплат сотрудникам мэрии и призвали частные компании последовать их примеру в отношении своих работников.

В минувшую пятницу новосибирские депутаты провели 12-ю сессию, на которой рассмотрели и приняли в первом чтении проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 гг. Доходная часть бюджета на 2022 год утверждена в размере более 60,7 млрд рублей, расходная — более 61,5 млрд. рублей. К 2024 году планируется сравнять доходы и расходы на уровне, близком к 60 млрд рублей, и выйти на бездефицитный бюджет.

«Бюджет можно назвать позитивным. Потому что мы преодолеваем психологический барьер в 60 млрд рублей — как по доходам, так и по расходам. В будущем году дефицит пока остается на прежнем уровне — 800 млн рублей, но с тенденцией снижения. Я надеюсь, что к 2024 году с учетом всех прогнозов дефицит будет равен нулю, — отметил председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский. — В целом мы растем — как по доходной, так и по расходной части бюджета, но еще предстоит много работы. До 13 декабря у депутатов есть возможность представить свои позиции в виде поправок между первым и вторым чтениями. Мы детально рассмотрим их в рамках отдельных комиссий, а затем и в рамках комиссии по бюджету и налоговой политике».

Стоит отметить, что бюджет Новосибирска на будущую трехлетку по традиции будет иметь социальный характер. Так, только расходы на структуру образования составят порядка 55% от всего бюджета. Значительная доля бюджета придется и на социальную сферу. Вместе с тем, по словам Кирилла Покровского, депутаты будут стремиться к тому, чтобы наращивать так называемый «бюджет развития» — привлекать дополнительные средства для реализации значимых инфраструктурных проектов.

«Для формирования бюджета развития необходимо активнее работать над доходными частями бюджета. Я думаю, это очередной виток работы депутатов. На сегодня мы видим, что федеральный бюджет уже имеет достаточно большой профицит. Наш бюджет тоже в планах профицитный. При этом стоит учесть, что мы пропорционально зависим от вышестоящих бюджетов, — подчеркнул Кирилл Покровский. — В частности, наше участие во всех крупных инфраструктурных проектах финансируется, прежде всего, бюджетами вышестоящих уровней, а мы софинансируем. Это проект строительства и Ледовой арены, и четвертого моста через Обь. Например, если говорить об арене, то город финансирует строительство метро и дорог при участии федерального и областных бюджетов. Поэтому высокие показатели этих двух бюджетов всегда радуют, ведь они проецируются на наш городской бюджет — в виде большего поступления и целевых субвенций, и субсидий».

Комментируя величину бюджета развития города, необходимую для реализации всех крупных задач, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике признал, что речь идет о сумме почти в два раза больше текущих значений.

«Если сравнивать наш бюджет с бюджетами Москвы и Санкт-Петербурга, то он более чем в 100 раз меньше. Для того чтобы развивать в Новосибирске необходимую инфраструктуру — это и строительство новых станций метро, и развитие трамвайных линий, и организация пяти остановок городской электрички, — я думаю, что по скромным оценкам, бюджет должен приближаться к цифре 100 млрд рублей», — уточнил Кирилл Покровский.

Одним из решений 12-й сессии Совета депутатов Новосибирска стало повышение заработной платы муниципальным служащим. В среднем повышение вознаграждения работникам мэрии и районных администраций составит 13%. Таким образом, речь идет о прибавке к ежемесячной заработной плате от 2 до 5,5 тыс. рублей, в зависимости от занимаемой должности. По словам председателя горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева, в дальнейшем планируется продолжить повышать зарплаты муниципальным служащим с учетом возможностей бюджета. Напомним, на сегодня заработная плата младшего звена сотрудников мэрии немногим превышает 20 тыс. рублей.

При этом в горсовете подчеркнули, что речь пока не идет о повышении вознаграждения работникам таких муниципальных учреждений, как школы или детские сады. Поскольку изменение заработных плат этим категориям находится в компетенции мэра Новосибирска. Народные избранники выразили надежду, что после их решения мэр города, в свою очередь, примет решение об увеличении вознаграждения этой категории работников.

Кроме того, депутаты призвали руководителей всех организаций и компаний Новосибирска повысить зарплаты своим сотрудникам, учитывая сегодняшние экономические реалии.

«Хочу обратиться к руководителям частных организаций, чтобы они учли изменения в экономике — повышение цен на продукты, ГСМ, рост тарифов — и рассмотрели возможность повышения заработных плат своим работникам. Считаю, это необходимо сделать на сегодня», — подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Также для муниципальных служащих провели индексацию окладов на 3,9%. Отметим, что в ходе сессии депутаты отклонили поправки Антона Картавина и Светланы Каверзиной об исключении из списка на индексацию заработной платы высших руководителей мэрии, сочтя это нарушением прав отдельных категорий муниципальных служащих.

На сессии депутаты приняли в первом чтении изменения в регламент проведения сессий. Временно планируется ограничить число допускаемых на заседания. Исключение не будет сделано и для помощников депутатов горсовета.

Связано это с тем, что во время заседания в зале необходимо соблюдать социальную дистанцию. При ограниченном количестве мест выполнить это требование сложно. Как только ограничения из-за коронавируса будут сняты, подчеркнул председатель горсовета Дмитрий Асанцев, присутствовать в зале все желающие смогут в обычном режиме, как и заложено статьей Регламента, которая в этой части не меняется.

«Сегодня принято решение внести изменения в Регламент и на период определенных мер принять ограничения по допуску на сессию Совета депутатов. Непосредственно если, не дай бог, будет введено военное положение или, как у нас сейчас [продлится] период повышенной готовности и меры, связанные с эпидемиологической обстановкой, — в этих случаях посещение сессий будет ограничено», — уточнил Дмитрий Асанцев.

Спикер напомнил, что в подобном режиме уже на протяжении года работает Заксобрание Новосибирской области, где принято присутствие на сессиях по приглашению. В горсовете Новосибирска на текущий момент ограничивают число мест в зале заседаний, делая рассадку через одного. При этом снять ограничительные меры в горсовете пообещали одновременно с отменой всех антиковидных мер в городе.