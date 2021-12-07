Глава Томской области уволил своего зама по внутренней политике

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных оставил свой пост, на котором находился с 2015 года. Свой уход он объяснил потребностью в обновлении внутриполитического блока в преддверии нового электорального цикла, а также необходимостью поиска компромисса «в зачастую неразрешимых противоречиях», с которой, по его словам, он сталкивался в процессе работы.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных, сообщили в администрации региона 7 декабря.

«Сергей Ильиных 7 декабря завершил свою работу в администрации Томской области. Она была нелёгкой, во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен», — приводит слова Сергея Жвачкина пресс-служба администрации Томской области.

Функции Сергея Ильиных переданы вице-губернатору региона по территориальному развитию Анатолию Рожкову, который будет занимать сразу две должности. Как отметил Сергей Жвачкин, у Рожкова для этого «есть и силы, и опыт».

По словам Сергея Ильиных, для его отставки существуют как объективные, так и субъективные причины.

«У меня есть субъективные и объективные причины оставить должность, в которой я работал шесть лет. Субъективная, личная причина в том, что эта работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях. Объективная причина в том, что в преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен. У Томской области будет новый секретарь отделения «Единой России», новый руководитель регионального исполкома партии власти и новый куратор внутриполитического блока. Считаю это абсолютно правильным», — цитируют Ильиных в администрации региона.

В 2007 году Сергей Ильиных был назначен заместителем губернатора Томской области по социальной политике, в 2009-2010 годах он был первым заместителем губернатора региона. В 2010 году Ильиных избран председателем Томской городской думы и секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». В 2015 году занял должность вице-губернатора по внутренней политике.

Напомним, в начале декабря правительство Красноярского края покинули сразу два министра.