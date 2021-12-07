Глава Томской области уволил своего зама по внутренней политике

Юлия Моисеева
 
Сергей Ильиных
Фото со страницы Сергея Ильиных на Facebook

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных оставил свой пост, на котором находился с 2015 года. Свой уход он объяснил потребностью в обновлении внутриполитического блока в преддверии нового электорального цикла, а также необходимостью поиска компромисса «в зачастую неразрешимых противоречиях», с которой, по его словам, он сталкивался в процессе работы.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных, сообщили в администрации региона 7 декабря.

«Сергей Ильиных 7 декабря завершил свою работу в администрации Томской области. Она была нелёгкой, во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен», — приводит слова Сергея Жвачкина пресс-служба администрации Томской области.

Функции Сергея Ильиных переданы вице-губернатору региона по территориальному развитию Анатолию Рожкову, который будет занимать сразу две должности. Как отметил Сергей Жвачкин, у Рожкова для этого «есть и силы, и опыт».

По словам Сергея Ильиных, для его отставки существуют как объективные, так и субъективные причины.

«У меня есть субъективные и объективные причины оставить должность, в которой я работал шесть лет. Субъективная, личная причина в том, что эта работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях. Объективная причина в том, что в преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен. У Томской области будет новый секретарь отделения «Единой России», новый руководитель регионального исполкома партии власти и новый куратор внутриполитического блока. Считаю это абсолютно правильным», — цитируют Ильиных в администрации региона.

В 2007 году Сергей Ильиных был назначен заместителем губернатора Томской области по социальной политике, в 2009-2010 годах он был первым заместителем губернатора региона. В 2010 году Ильиных избран председателем Томской городской думы и секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». В 2015 году занял должность вице-губернатора по внутренней политике.

Напомним, в начале декабря правительство Красноярского края покинули сразу два министра.

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