Худсовет Новосибирска отказал прокуратуре в установке бюста генпрокурора Руденко

Художественный совет Новосибирска не поддержал инициативу городской прокуратуры по установке бюста бывшего генпрокурора СССР Романа Руденко, входившего в «особую тройку» НКВД. Эксперты сослались на недостаточность справочных материалов, предоставленных надзорным ведомством.

Прокуратура Новосибирска выступила с инициативой установить бюст бывшему генеральному прокурору СССР Роману Руденко, известному причастностью к расстрелам в 1930-е годы. Городской художественный совет, куда предложение поступило на рассмотрение, проголосовал против появления скульптуры.

Об этом сообщила в Facebook член худсовета Новосибирска Татьяна Иваненко. Она рассказала, что в совете обосновали отказ недостаточностью материалов, которые могли бы объяснить подобное решение.

«Обычно заявители представляют исторические справки о лицах, которым ставят памятник или бюст или устанавливают мемориальную доску. И частенько эти документы бывают довольно пространными. Справка, поданная инициатором установки — прокуратурой Новосибирска — была на удивление краткой. Например, заявитель не нашёл нужным упомянуть, что в 1937-38 годах товарищ Руденко входил в состав особой тройки НКВД, а в 70-е готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов», — написала Татьяна Иваненко в соцсети.

По мнению Татьяны Иваненко, прокуратура может отправить повторную заявку.

«Будет подготовлен официальный ответ в виде документа, где будут перечислены данные, которые худсовет затребовал дополнительно. А значит, может быть вторая итерация», — рассказала Татьяна Иваненко «Континенту Сибирь», отметив, что решения худсовета носят рекомендательный характер, и окончательный вердикт в отношении инициативы городской прокуратуры может вынести мэр.

Напомним, в августе новосибирский блогер Тимур Ханов подарил бюст Иосифа Сталина бердскому избиркому после того, как его отказались регистрировать на выборах.