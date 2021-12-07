В Новосибирске состоялся первый международный телемост между школьниками из городов-побратимов

Первый международный телемост, объединивший школьников из четырёх городов-побратимов во время пандемии – Новосибирска, Шэньяна (КНР), Саппоро (Япония) и Тэджона (Республика Корея) прошел в Новосибирске 7 декабря. В режиме онлайн ребята познакомили друг друга со своими национальными культурными традициями на языке искусства, не требующем перевода.

Председатель комитета по международному сотрудничеству мэрии Новосибирска Евгений Молин отметил, что это уникальный опыт, потому что в таком формате четыре города-побратима, четыре школы, четыре разных культуры ещё не встречались.

«Из-за пандемии организовать очные встречи школьников сейчас не представляется возможным, поэтому мы были вынуждены искать новые пути общения. Китайская сторона предложила организовать телемост между городами-побратимами. Мы планировали провести его ещё в начале лета, но поскольку школьные каникулы в разных странах проходят в разное время, мы перенесли его на декабрь. Надеюсь, что школьники получили большое удовольствие от этой встречи. С нетерпением ждём, когда все ограничения будут сняты и ребята смогут пообщаться вживую», – подчеркнул Евгений Молин.

В международном телемосте приняли участие около 200 школьников. Новосибирскую сторону представляли учащиеся МАОУ «Гимназии № 10» и инженерного лицея НГТУ. Лучшие образцовые коллективы города – «Сибирские узоры» и «Домисолька» выступили на сцене Дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор», где показали свои творческие номера.

«Как сказал один учёный, мудрая молодёжь делает свою страну мудрой, сильная – сильной, прогрессивная – прогрессивной. Молодёжь должна быть пронизана высокими устремлениями. Сегодня школьники разных стран показывают красоту своей культуры, учатся понимать друг друга», – подчеркнул в своём выступлении директор Канцелярии иностранных дел города Шэньян г-н Ван Цзинин.

Как напомнила директор Международного департамента Управления делами города Саппоро г-жа Ясуока, в прошлом году исполнилось 40 лет со дня установления побратимских отношений между Саппоро и Шэньяном, 30 лет – между Саппоро и Новосибирском и 10 лет – между Саппоро и Тэджоном. «Между нашими городами установились крепкие дружественные отношения. Сегодня дети знакомят друг друга со спецификой своей страны. Эта встреча способствует углублению дружественных отношений между городами и укреплению сотрудничества», – добавила госпожа Ясуока.

«Данное мероприятие призвано укрепить интернациональную дружбу. Надеюсь, что ребята запомнят этот день, он останется для них светлым воспоминанием» – отметил посол Международного сотрудничества города Тэджона.

Во время телемоста участники познакомились с ремеслом плетения из соломы, каллиграфией, услышали звуки национальных инструментов, посостязались друг с другом в танцах и вокальном мастерстве. Завершил мероприятие гимн дружбы, который исполнили все участники.