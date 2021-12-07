На площадке бывшего автосалона в Новосибирске откроется «Лента»

Бывший дилерский центр на Кропоткина в Новосибирске перепрофилируется под торговый центр. Одним из его якорных арендаторов, как стало известно «Континенту Сибирь», будет федеральная сеть «Лента». Запуск торгового центра намечен на 18 декабря.

Напомним, что автосалон на улице Кропоткина изначально был построен как дилерский центр LADA. В 2007 году автоцентр приобрела самарская группа компаний «СОК», и на этих площадях открылся дилерский центр Chevrolet компании «Новосибирск-Авто». После переезда «Новосибирск-Авто» в новый мультибрендовый дилерский центр на ул. Богдана Хмельницкого в 2011 году, на Кропоткина заработал официальный дилер Citroen, компания «Авто Сити-НСК», на тот момент также входившая в состав группы «СОК». Однако, в результате спада на автомобильном рынке, в октябре 2014 года компания приняла решение свернуть деятельность и закрыть дилерский центр Citroen.

В 2015 году площади салона заняла компания VIP-Serviсe, переехавшая на эту площадку с Большевистской. Эта организация работает в Новосибирске с 2009 года, ее основным профилем является сервисное обслуживание, ремонт и продажа автомобилей премиум и люкс класса, а также услуги по тюнингу. Также она ранее была официальным дилером тайваньского автопроизводителя Luxgen и отечественной Marussia Motors. В августе 2021 года «Континент Сибирь» писал о переезде автосалона VIP-Service на Мочищенское шоссе и перепрофилировании площадки на Кропоткина под розничную торговлю.

Новый торговый центр получил название «Квадрат». По данным агентства LOKS, которое является брокером площадки, общая площадь объекта составляет 1500 кв.м. с собственной парковкой 1700 кв.м. Открытие торгового центра намечено на 18 декабря. Одним из якорных арендаторов «Квадрата», как стало известно «Континенту Сибирь», будет федеральная сеть «Лента». Магазин в формате «Мини-Лента» (магазин у дома для быстрых покупок) планируется запустить до конца текущего года.

Напомним, что в декабре 2021 года «Лента» также открывает супермаркет в ТЦ «Атриум» на Ипподромской на площадях, которые ранее занимал магазин «Мегас». Изначально планировалось, что на этом месте будет располагаться магазин томской сети «ЛАМА», однако в итоге собственник площадки договорился с «Лентой».

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