Фабрику «Синар» пока не будут переносить из центра Новосибирска

Решение о переносе помещений швейной фабрики «Синар» на улице Серебренниковской в Новосибирске ещё не принято, не определено окончательно и новое назначение площадки. Ранее территорию предприятия предлагалось использовать под жилую застройку, а производство перенести на окраину города.

Определиться с соответствующими планами предполагается не раньше 2026 года, сообщил вице-губернатор региона Сергей Сёмка 7 декабря.

Как рассказал Сергей Сёмка на встрече с журналистами, варианты использования существующей площадки ещё рассматриваются. Возможность переформатировать эту территорию, по словам вице-губернатора, в ближайшее время не появится.

«По моим подсчётам, это может состояться не раньше, чем лет через пять. И коллектив это понимает, и руководитель-собственник», — сообщил Сергей Сёмка в пресс-центре ТАСС во вторник.

Замгубернатора также отметил, что новое место для размещения фабрики также пока не найдено.

В октябре в комиссию департамента архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение о застройке территории швейной фабрики «Синар» площадью 20 тыс. кв. м — здесь планировалось возвести новый жилкомплекс, а предприятие перенести. Как отмечал директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин, проект ЖК уже прошёл все согласования и публичные слушания, а соответствующие изменения внесены в генеральный план.

Швейное производство, на базе которого появилась фабрика «Синар», заработало в 1921 году. Сейчас у предприятия 30 магазинов мужской и женской одежды по всей стране. Директором фабрики с декабря 2020 года является сын предпринимателя Алексея Елезова, руководившего заводом с 1986 года, Алексей Елезов.

Напомним, в октябре в мэрии рассматривали предложение по переводу участка на улице Кирова, где расположено здание банка «Открытие», в категорию земель, предназначенных для жилой застройки.