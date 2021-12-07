Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении на двенадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска. При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что большая часть расходов бюджета будет направлена на социальную сферу города и улучшение качества жизни горожан, а также на реализацию национальных проектов.

Как подчеркнул мэр города Анатолий Локоть, бюджет Новосибирска на 2022 год впервые за все годы превысил 60 млрд рублей.

«Еще 6–7 лет назад мы говорили о том, чтобы достичь планки в 50 млрд рублей, а сегодня мы уже говорим о 60 млрд рублей, — заявил градоначальник. — Это консолидированный бюджет, он состоит из собственных доходов, а также трансфертов, безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, который направляется нам для реализации тех или иных национальных проектов, федеральных и областных программ».

Собственные доходы составят половину бюджета — 30 млрд 375 млн рублей. По сравнению с прошлым годом они выросли на 2 млрд рублей, в основном за счет увеличения налоговых доходов. При этом дефицит бюджета в 2022 году остается прежним — 800 млн рублей. «С учетом увеличения общей суммы, относительный процентный показатель дефицита снизился. Это положительная тенденция, которая говорит об устойчивости финансовой системы», — отметил Анатолий Локоть.

Помимо этого, впервые была сформирована специальная программа развития и благоустройства зон индивидуальной жилой застройки. По словам Анатолия Локтя, это результат совместной кропотливой работы мэрии и депутатов.

«Мы как никогда тщательно прорабатывали бюджет с депутатами. Почти от каждой комиссии поступили предложения по развитию территорий частного сектора. Все пожелания оформились в специальную программу. Финансирование распределяют в разные департаменты — дорожный, ЖКХ и другие. Предусмотрены средства на водоснабжение, уличное освещение, ремонт дорог, благоустройство и озеленение. Напоминаю, что около 30% новосибирцев проживает в зоне индивидуальной жилой застройки», — пояснил глава города.

Мэр Анатолий Локоть обратил внимание на то, что бюджет Новосибирска из года в год сохраняет свою социальную направленность. Не стал исключением и грядущий период — расход на отрасли социальной сферы составит 40 млрд рублей, что составляет 66% всех расходов бюджета города. Самый большой объем финансирования предусматривается на образование — 33,5 млрд рублей, или 54% от расходной части бюджета Новосибирска.

Как отметил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков, в 2022 году ожидаются значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сумма в размере 1 млрд 256 млн рублей выделяется для ускорения реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилья до 2023 года.

Расходы капитального характера запланированы в объеме 5 млрд 600 млн рублей. Большая часть из них приходится на департамент транспорта — 54% и на департамент строительства и архитектуры — 37%. По-прежнему строительство и реконструкция объектов капитального характера осуществляются только в случае обеспечения большей части расходов за счет средств вышестоящих бюджетов.

На 2023 год, сообщил Александр Веселков, доходы бюджета города предусмотрены в сумме 58,6 млрд руб., расходы — 59,3 млрд руб., дефицит составит 700 млн. На 2024 год доходы и расходы запланированы в объеме 59,8 млрд руб., бюджет — без дефицита.

Помимо этого, по словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, в трехлетнем периоде город также продолжит участвовать в реализации национальных и региональных проектов. Так, в 2022 году запланированы расходы на сумму 4,2 млрд руб. в рамках пяти национальных проектов по 10 направлениям.

Председатель контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов отметил, что в соответствии с действующим законодательством КСП провела экспертизу проекта бюджета Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

«Основные параметры бюджета основаны на прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Новосибирска. Проект бюджета сформирован в соответствии с действующим законодательством и соблюдением всех ограничений, установленных в части объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и предельного размера дефицита бюджета. К позитивным аспектам представленного проекта бюджета города следует отнести рост собственных доходов, отмечаемый в течение всего среднесрочного периода», — подчеркнул председатель КСП.

Как положительный фактор, влияющий на прогнозируемый объем собственных доходов бюджета города, он также отметил планируемые дополнительные поступления в результате сокращения задолженности по отдельным видам налоговых доходов, в частности, налог на доходы физлиц и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, а также налог на имущество физлиц. Помимо этого, в отличие от проектов бюджета прошлых лет, объем безвозмездных поступлений, включенных в проект бюджета на очередной год, превышает аналогичный показатель текущего финансового года.

К позитивным факторам следует отнести и сохранение на высоком уровне доли расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ города Новосибирска, являющееся ключевым механизмом для стратегического и бюджетного планирования.

«Представленный проект бюджета позволит обеспечить функционирование городского хозяйства, выполнение всех социальных обязательств и реализацию указов президента РФ. В связи с чем предлагаю принять проект о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов во втором чтении», — подытожил Геннадий Шилохвостов.

По итогам сессии в первом чтении основной финансовый документ города депутаты поддержали подавляющим большинством голосов.