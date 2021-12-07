Свободная и мобильная: эксперты обсудили будущее торговли в Новосибирске

В Новосибирске со 2 по 4 декабря прошел III Новосибирский торговый форум. Обсудить проблемы и перспективы развития отрасли приехали эксперты и представители брендов из 11 регионов России. «Континент Сибирь» сформировал обзор топ-направлений, которые обсуждались на форуме.

В официальном открытии форума «Торговля Offline-Online» приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, директор департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов, президент Ассоциации малоформатной торговли России Владлен Максимов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Деловая программа форума была выстроена довольно динамично и затрагивала практически весь круг вопросов, касающихся торговли, от оптовых рынков до электронной коммерции (e-commerce).

Новосибирская область, по словам президента Ассоциации малоформатной торговли России Владлена Максимова, входит в десятку лучших регионов с точки зрения госрегулирования и развития торговых форматов. «Поэтому проведение торгового форума в Новосибирске – это не просто разговоры, это обмен опытом и лучшими практиками. Это та самая работа, из которой рождаются дальнейшие решения. И мы стараемся на территории всей России как-то экстраполировать, развивать то лучшее, что здесь рождается», – отметил эксперт, отвечая на вопрос «Континента Сибирь».

В структуре валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области потребительский рынок занимает 16%. В регионе 33 тысячи торговых объектов, из них 12,5 тысяч стационарных розничных, 2,5 тысячи общедоступных предприятий общественного питания и порядка 1000 – оптовой торговли. В Новосибирской области в два раза превышен общероссийский норматив (570 кв. м) по количеству торговых площадей на 1000 жителей (в регионе – 1189 кв. м). Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, отрасль торговли – лидер по обеспечению занятости населения. В этой сфере работает 264 тысячи человек (17% занятых в экономике Новосибирской области). За 9 месяцев 2021 года оборот оптовой торговли составил 1 трлн 313 млрд рублей, розничной – 472 млрд рублей. Оборот в сфере общепита за этот же период – 24 млрд рублей, что составляет 128% к аналогичному периоду прошлого года.

Уйдет ли торговля в онлайн?

Как отметил в своём выступлении директор департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов, сегодня онлайн-торговля развивается огромными темпами. Этому способствовал искусственный драйвер – ограничения, вызванные пандемией. И как любой искусственный рост он не может быть долговечным. Однако, несмотря на рывок, доля онлайн-торговли в России еще не достигла даже 10%. По-мнению Никиты Кузнецова, в ближайшие 10 лет она должна увеличиться до 20%. «Традиционный торговый формат сохранится, но будет трансформироваться. Целиком в онлайн-торговлю могут уйти только ограниченные группы товаров», – сказал эксперт и добавил, что в России онлайн-торговля развивается быстрее, чем за рубежом, где традиционная торговля удерживает сильные позиции.

По словам руководителя отдела развития электронной торговли, общественного питания и бытовых услуг департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли РФ Марины Садыки, Новосибирская область занимает первое место среди регионов (не считая Москвы) по доле интернет-торговли – 8% от общего оборота розничной торговли (за 2020 год доля выросла на 3%). Для сравнения в Санкт-Петербурге электронная коммерция занимает 7%. На одного человека в Новосибирской области приходится 8,6 онлайн-заказов, между тем в среднем по России – 5,2 онлайн-заказа. Марина Садыки объяснила рост интернет-торговли эффектом низкой базы. В Европе и США доля этого вида торговли уже достигла 20%. Эксперт предположила, что e-commerce в России после скачка будет развиваться и дальше, так как для этого есть не только предпосылки, но и условия – развитие распределительных центров маркет-плейсов, небольшое количество продавцов на электронных торговых площадках, а также растущий интерес населения к покупкам в интернете.

Эти тезисы подтвердил GR-директор Яндекс.Маркет Артем Глущенко. По его данным, в первую волну коронавирусных ограничений объем покупок на площадке вырос на 300%. В этом году только в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2020 года рост оборота Яндекс.Еда, Яндекс.Маркет и Яндекс.Лавка составил 214% (42 млрд рублей). Доля сторонних продавцов увеличилась до 78%. Количество наименований товаров приблизилось к 21 млн. Всего же продавцов за этот период выросло на 178%. 1 августа был открыт первый логистический центр Яндекс.Маркета в Новосибирске, и количество местных продавцов выросло до 230.

Рынки как культурный код

В прошлом году на Торговом форуме в Новосибирске обсуждали проект Концепции развития оптовых продовольственных рынков. И вот в сентябре этого года она была утверждена правительством РФ. «Правительство озаботилось этой проблемой, потому что в нашей стране практически отсутствует звено оптовых рынков, – рассказал Никита Кузнецов. – Это привело к тому, что, например, в затратах на так называемый борщевой набор издержки составляют у нас 60%, а в Европе и США – 30 процентов. Там существует 2 глобальных пути оптового движения. Первый – это торговые сети с собственными распределительными центрами. И второй путь – оптовые продовольственные рынки, рассчитанные на сетевую розницу и сферу HoReCa». В России второй сегмент практически отсутствует.

По словам Кузнецова, концепция предполагает, что рядом с крупными городами обязательно должны возникнуть оптовые продовольственные рынки. На них будет организована мелкооптовая торговля, где будут приобретать товар предприниматели, рынки-ярмарки, а также кафе, рестораны и гостиницы. Сейчас в стране единицы оптовых продовольственных рынков, поэтому концепция подразумевает создание новых площадок, а также развитие действующих. «Мы должны вернуть недостающее звено в доставке до потребителя скоропортящегося продукта. Во всём мире 50% оборота «фрэша» идет через оптовые рынки. Это не склады и не распределительные центры. Это рынок, где оптовые покупатели – профессиональные участники. Рынки позволяют резко ускорить оборот свежей продукции, сократить цепочку посредников и другие издержки», – отметил директор департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли РФ.

Новосибирск и в этом сегменте относится к числу городов, с которых, по мнению представителей минпромторга РФ, следует брать пример. Здесь работает несколько оптовых продовольственных рынков. Один из старейших – Хилокский. Его годовой оборот, по словам министра Андрея Гончарова, 250 тысяч тонн. В прошлом году в Новосибирскую область пришел новый игрок – РусАгроМаркет.

Как заметил заместитель директора ТЦ «Хилокский», председатель РОО «Союз поддержки и развития оптовых и розничных рынков Новосибирской области» Алексей Александров, эти компании – не прямые конкуренты. Но и собственно конкуренции представитель «Хилокского» не опасается, потому что от этого выиграет только потребитель. По его словам, принятие концепции по оптовым продовольственным рынкам – это лишь начало развития рыночной торговли в стране. «Рынки районные, микрорынки и ярмарки – это в нашем культурном коде, надо это направление развивать и следующим шагом должно стать совершенствование правого поля, особенно в части торговли внутри стран Таможенного союза и ЕАЭС», – отметил Алексей Александров.

Главный управляющий директор ООО «РУСАГРОМАРКЕТ-ХОЛДИНГ» Леонид Шляпников рассказал, что сегодня наполняемость распределительного центра в Новосибирске близка к 70%. Компания работает, в том числе с продуктами, требующими особого температурного режима. Основной акцент – на свежих овощах, фруктах, рыбе и мясе. 54% продуктов приобретает сетевая розница. «В Новосибирске мы построили площади, которые позволяют реализовать камерное сезонное хранение и кросс-докинг. Установили линию по автоматической сортировке и очистке товара. Наша цель – создать единую товаропроводящую цепь от поля до прилавка, обеспечить контроль качества, чтобы соответствовать требованиям сетей», – отметил Шляпников.

Бар на колесах

Форматы торговли, связанные со стритфудом – новое для многих регионов явление. «В Новосибирской области региональный регулятор один из передовых, – считает президент Ассоциации малоформатной торговли России Владлен Максимов. – Мы обсуждаем новосибирский опыт наравне с московским и калининградским на федеральных площадках. Новосибирск входит в 10% регионов, где развиваются все торговые форматы».

Одна из секций на форуме была посвящена мобильной торговле, коллаборации автолавки и стритфуду. О том, может ли быть экономически эффективной и туристически привлекательной торговля «на колёсах», рассказали представители TomYumBar и BarBQ, а также сети «Дядя Дёнер».

По словам руководителя ГК «Шеф Проджект» (заведения под брендами TomYumBar, BarBQ) Алексея Макарова, первый фудтрак (кафе-фургон) компания привезла из Москвы где-то года два назад. И он стал настоящим спасением в период локдауна в 2020 году. «В период с 28 марта до середины лета мы не работали, но выручка на фудтраке увеличилась в 12 раз. Это была самая прибыльная наша точка в Новосибирске, очереди стояли», – рассказал Макаров.

Среди плюсов кафе-фургона Алексей Макаров назвал низкие издержки, в том числе на ФОТ, отсутствие зала и официантов, хорошая рентабельность при условии правильной локации и должного трафика, возможность работы 24\7, легкого изменения формата кухни, если она не нашла покупателя. «Если взяли фудтрак и вдруг не пошло, можно пробовать еще и еще. Кроме того, он достаточно ликвиден на вторичном рынке», – отметил эксперт. А еще фудтрак может выступать как рекламный носитель.

Среди минусов – это стоимость кафе-фургона. Она дороже, чем строительство стационарного киоска. Небольшие фудтраки стоят до 3 млн рублей, большие 6-7 млн. Это достаточно крупные инвестиции. Вторая сложность – подключение к сетям. «Чтобы фудтрак работал хорошо, чтобы все было по нормам, нужна вода, электричество и в идеале канализация. Не понимаю, как в этом вопросе взаимодействовать с городом», – пожаловался предприниматель на трудности с выбором и сменой локации. Но тут же добавил, что компания нашла выход – фудтрак ставят на частной земле и решают вопросы с подключением.

Другая сложность – погодные условия. «Главный аргумент, почему мобильная торговля не развивается в Сибири, как в Краснодаре или Сочи, – у нас 6 месяцев зима, которая не позволяет предоставлять услугу полноценно. Но у нас есть пример. Мы в Томске установили фудтрак в Центральном парке рядом с катком, и он зимой тоже работает», – рассказал Алексей Макаров.

Директор по маркетингу и развитию новосибирской сети «Дядя Дёнер» Юлия Шарафудинова напомнила, что первые фудтраки у компании появились еще в 2014 году. В 2019 году «Дядя Дёнер» выиграл всероссийский конкурс как лучший мобильный формат. «Основное направление – это выездная торговля на мероприятия: День города, 9 мая, авиашоу, районные праздники в парках и другие. На фудтраках – сокращенное меню, потому что большой наплыв гостей, и нужны блюда, скорость приготовления которых максимально высокая. Важный момент – работа поваров. У нас во время крупных городских мероприятий работают сотрудники, которые скручивают до 80 дёнеров в час», – поделилась опытом представитель «Дяди Дёнера».

Кроме того, Юлия Шарафудинова рассказала, что фудтраки компания использует на тех локациях, где не совсем уверена в трафике и рентабельности. После того как точка проходит испытание, принимается решение о строительстве стационарного объекта. Также фудтраки используются и в качестве постоянных торговых точек. Сегодня 15 кафе-фургонов работают в малых городах Новосибирской и Кемеровской областей. «Если появляется перспективное место, мы занимаем его фудтраком и успешно работаем. Стоит ли игра свеч? Да, стоит и для стартапа, и для сети. Главное – правильная концепция, диапазон и правильная оценка локации», – отметила Юлия Шарафудинова.

Мобильный объект – это не киоск. Фудтрак дороже в несколько раз и эстетичнее. Фудтраки вполне могут стать элементами туристической инфраструктуры. Примером может служить паркинг фудтраков в Москве в парке Горького. Современная мобильная торговля вопреки устаревшим представлениям вполне может быть украшением города, создавать комфортную ауру на общественных пространствах. Кроме того, быть интересной и с точки зрения бизнеса.

Разнообразие торговых форматов, по мнению Никиты Кузнецова является залогом продовольственной безопасности страны. «Новая розничная точка означает, что появляется около 500 кг продукции. А это 1000 кг продовольствия в оптовом сегменте. Здесь прямая корреляция с ростом количества продовольствия. Чтобы оно было качественным – нужны все форматы. Если где-то произошел сбой, чтобы работал другой канал поставки продовольствия», – отметил в конце торговой сессии представитель минпромторга РФ.