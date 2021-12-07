Горняки «Кузбассразрезугля» высадили более 725 тысяч деревьев в 2021 году

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги сезона биологической рекультивации земель, не задействованных в производственном процессе. В 2021 году в филиалах компании общая площадь посадок составила 116,2 гектара.

На рекультивацию неиспользованных земель АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) направило почти 10 млн руб., сообщили в пресс-службе компании. Ещё около 8 млн руб. выделены на восстановление лесного фонда Кузбасса.

В ходе весеннего и осеннего этапов биологического восстановления земель на разрезах АО «УК «Кузбассразрезуголь» было высажено почти 465 тыс. молодых деревьев и кустарников (из расчёта 4000 саженцев на 1 га). Площадь биорекультивации на разрезе Кедровском составила 32,7 га, на Талдинском – 36,13 га, на Моховском – 17,34 га, а на Краснобродском, Бачатском и Калтанском – по 10 га.

«Ежегодно восстанавливается не менее 100 гектаров земель, не задействованных в производственной деятельности. Ответственный и рациональный подход к землепользованию – один из основных приоритетов для угольной компании, – прокомментировал заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Природоохранные мероприятия реализуются в рамках корпоративной Стратегии УГМК, направленной на последовательное снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия территорий присутствия».

В 2021 году АО «УК «Кузбассразрезуголь» также продолжило участие в программе восстановления лесного фонда Кузбасса. Более 260 тыс. хвойных деревьев на площади 66 га высажены в этом году в Беловском районе Кемеровской области. Ещё 2810 деревьев и кустарников работники компании высадили в шести муниципальных образованиях Кузбасса в ходе различных «зелёных» акций.