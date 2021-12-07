Новосибирские власти вновь ищут строителя трамвайных путей от Волочаевской до автовокзала

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на проектирование и строительство участка трамвайных путей от кольца на улице Волочаевской до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Начальная цена контракта составила 35,4 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, следует из информации на сайте госзакупок, опубликованной 6 декабря.

Победитель должен будет спроектировать и построить трамвайные пути с декабря 2021 года по август 2022 года. Протяжённость участка – 1,54 км.

Заявки принимаются до 14 декабря. Финансирование поступит из городского бюджета 2021 и 2022 годов.

В августе в мэрии Новосибирска сообщали, что строительство трамвайных путей на указанном участке обойдётся в 223,5 млн руб. Также по этому маршруту планируется пустить трамвай №13 – его путь продлится на одну остановку.

Сейчас техническая готовность участка составляет 16,3%.

Напомним, впервые аукцион на строительство участка трамвайных путей от кольца на улице Волочаевской до автовокзала на Гусинобродском шоссе был объявлен в августе. В конце августа торги выиграло ООО «Специальное и транспортное строительство».

Как сообщал в сентябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть, трамвайная линия по улице Волочаевской впервые за долгие годы будет подвергнута модернизации, эти работы планировалось начать до конца 2021 года.