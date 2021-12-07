Сибирский бизнес беспокоят валютные колебания

Среди всех факторов, связанных с корпоративным финансированием, наибольшее влияние на крупный и средний бизнес Сибири и России в целом в ближайшие три года окажут колебания курсов валют. Так считают 46% респондентов, принявших участие в совместном исследовании Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

«Как показало исследование, особенно чувствительны к курсовым колебаниям организации со штатом более 200 сотрудников — этот фактор считают самым важным 52% таких компаний, — отмечает руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов. — Снизить валютные риски бизнесу помогают продвинутые финансовые инструменты хеджирования, доступные в том числе онлайн, и валютного контроля с мгновенным обменом цифровыми документами. А для эффективного управления ликвидностью организациям с развитой сетью филиалов Райффайзенбанк предлагает кэш-пулинг».

Кроме колебания валютных курсов будут иметь влияние проблемы привлечения инвестиций и развитие цифровых финансовых сервисов. По мнению крупных и средних российских компаний, доступность инструментов финансирования и других банковских продуктов и сервисов в онлайн-формате — третий по значимости фактор, определяющий будущее корпоративного финансирования на следующие три года. А 30% компаний считают его наиболее существенным.

Почти половина российских компаний включили цифровые финансовые сервисы в топ-3 критериев, определяющих выбор коммерческого банка для работы.