Взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирской области

В многоквартирном доме в Тогучине Новосибирской области произошел взрыв газа. В результате происшествия один человек был госпитализирован в больницу с ожогами.

Следователи организовали доследственную проверку по факту хлопка газового баллона в жилом многоквартирном доме в городе Тогучине, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурные службы 7 декабря в 05:40 по местному времени. Возгорание произошло в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«По оперативной информации из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами», — уточнили в ведомстве.

Открытое горение было ликвидировано в течение 25 минут. В результате пожара огнем повреждена квартира общей площадью 40 кв.м.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка в целях защиты имущества граждан от мародерства.

Напомним, в конце июля в квартире жилого дома в Барнауле произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате происшествия пострадали 69-летняя женщина и семилетний ребенок. На восстановление многоквартирного дома городские власти выделили порядка 5 млн рублей.