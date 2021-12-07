В Новосибирске затопило дорожное кольцо из-за прорыва трубы

В Новосибирске затопило дорожное кольцо на пересечении улиц Мясниковой и Курчатова из-за порыва сетей. Без воды остались несколько жилмассивов Калининского района.

Информация о происшествии появилась в паблике «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте. По словам читателей, из-за отсутствия воды школы и детские сады не принимают учащихся.

«Жильцы нескольких жилмассивов в Калининском район остались без воды. В результате крупного прорыва трубопровода затопило кольцо на пересечении улиц Мясниковой и Курчатова, что спровоцировало пробки во всех направлениях движения», — указано в сообщении.

В настоящий момент движение на кольце восстановлено. В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили информацию. По данным мэрии, сегодня утром произошло повреждение водопровода МУП «Горводоканал» на улице Тюленина, 2а, корпус 1.

«Многоквартирные дома, школы и детские сады в микрорайоне «Родники» обеспечены водой. По информации МУП «Горводоканал», специалисты оперативно провели переключение потребителей», — указано в сообщении. В мэрии отметили, что повреждение на водопроводе будет оперативно устранено.

Напомним, в конце октября в Новосибирске авария на газовом оборудовании котельной привела к массовому отключению горячей воды и отопления в Советском районе города. Без тепла остались больше сотни многоквартирных домов.