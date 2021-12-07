4 декабря в новосибирском Доме ученых двенадцать экспертов говорили просто о довольно сложных, но важных вещах из мира науки и технологий, а называлось все это – конференция TEDx. Это довольно популярный в мире формат «науч-попа». В нашем городе такие конференции проводятся с 2012 года, и нынешняя стала уже восьмой по счету. Среди спикеров этого года – известный российский научный журналист, ученый, писатель и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой АЛЕКСАНДР ПАНЧИН. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал, как сейчас обстоят дела с популяризацией науки и рационального мышления у нас в стране.

– Александр, расскажите, чему было посвящено ваше выступление, и какие впечатления остались от встречи с новосибирской аудиторией?

– Выступление на TEDx – это пятнадцатиминутная лекция на какую-то важную тему, достойную распространения. Мое выступление называлось «Эволюция псевдонаучных вирусов». Я рассказывал о том, почему люди столь легко становятся жертвами различных заблуждений, как вирусные идеи проникают в человеческие мозги и инфицируют их. Что касается аудитории… В ходе самой лекции не предусмотрено общение с залом, но после нее, так скажем, за кулисами форума у меня была возможность поговорить с теми, кто пришел нас послушать. Люди задавали вопросы, причем, это были хорошие вопросы, я чувствовал интерес как к самому мероприятию, так и к темам, которые на нем поднимались.

– С одной стороны, мы видим рост числа популяризаторов науки, с другой стороны, не у всех получается делать это так качественно и эффективно, как хотелось бы. Вы можете сказать, чем хороший «науч-поп» отличается от плохого?

– Это довольно сложный спор на тему, что вообще относится к «науч-попу», а что – нет. Есть люди, которые формально читают лекции, посвященные науке, но по сути эту науку искажают. Распространяют лженаучные теории и мифы под видом знакомства с научными достижениями. Я считаю, что это вообще нельзя называть «популяризацией науки». А хороший – это рассказ о науке в доступной форме. Понятно, что сложно в точности отразить текущую научную картину мира в формате популярного рассказа. Какие-то упрощения неизбежны и допустимы, главное, чтобы они не вели к кардинальному искажению информации. И чем ближе мы к этой цели, тем лучше «нау-поп». Конечно, у всех порой случаются какие-то ошибки, надо просто понимать, что ни один автор не является непогрешимой личностью.

– Еще одно определение «науч-попа», которое я слышал – «интересно о науке». А что важнее – интересно или научно – в таких лекциях?

– Все-таки «науч-поп» – это про науку, мы отталкиваемся от того, что информация в выступлении, прежде всего, должна соответствовать действительности. Без этого, все утрачивает смысл. А подать информацию увлекательно, интересно – это уже инструмент, но не самоцель. Но очевидно, что если этим инструментом не пользоваться в полную силу, если выступление будет никому не интересно, то толку от него не много. Поэтому важно соблюдать баланс.

– В этом году Вы приняли участие в проекте «Дигитека», который предусматривает бесплатное распространение электронных версий научно-популярных книг. Как вы считаете, эта идея сработала?

– Конкретно по моей книге у меня статистики нет, но, по словам авторов, проекта, число скачиваний книг перевалило за пять миллионов. Учитывая, что для таких книг на бумаге тираж в 30 тысяч экземпляров считается очень хорошим, думаю «Дигитеку» можно назвать успешным проектом.

– Известно, что в нашей стране уровень вакцинации ниже среднемирового и у значительной части граждан настороженно относятся к этой, казалось бы, традиционной медицинской процедуре. Одни винят в этом массовое распространение мифов о вакцинах и предрассудков, другие – неправильно организованную кампанию пропаганды со стороны государства. Какая точка зрения, на ваш взгляд, более верная?

– Я бы сказал, что среди людей, которые интересуются наукой, слушают лекции, подавляющее большинство привились. Но, несмотря на то, что мы наблюдаем существенный рост интереса к науке и ее достижениям в обществе, но надо понимать, что даже у самых популярных Youtube-каналов в этом направлении аудитория в районе миллиона человек. А население страны – около ста пятидесяти миллионов человек. Поэтому совокупное влияние «науч-попа» на население России, на массовую культуру не так велико, как может показаться. А массовая культура у нас, к сожалению, сильно поражена суевериями, технофобией и конспирологией. Поэтому, да, нужно людей просвещать, но к сожалению, на текущем этапе нужны какие-то меры. Те же QR-коды, ограничения для посещения невакцинированными гражданами мест массового скопления людей тоже способны сыграть положительную роль. Они влияют на ту часть граждан, у которых нет твердых убеждений относительно вакцин, стимулируют их на то, чтобы пойти и привиться.

– В своих выступлениях вы часто касаетесь темы преодоления ГМО-фобии. У нас в стране несколько лет назад применение этой технологии было серьезно ограничено на законодательном уровне. Как вы считаете, отношение к этому вопросу со стороны власти и общества начало меняться?

– К сожалению. У меня нет актуальных социологических данных о позиции граждан в вопросе использования ГМО. Но отношение со стороны государства начинает понемногу меняться. Начинается обсуждение создания и использования в России собственных генно-инженерных разработок. Кстати, вакцина «Спутник» вообще-то создана с помощью методов генной инженерии, я ей с удовольствием привился.