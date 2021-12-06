Инвесторы «Дяди Дёнера» обсудят, стоит ли инициировать процедуру банкротства компании

Компания «Юнисервис Капитал», организатор размещения на бирже сети «Дядя Дёнер», анонсировала предварительный опрос мнений держателей облигаций сети серии БО-П01. В компании «Монотон», представляющей интересы инвесторов, отметили, что в случае, если план реструктуризации не будет утвержден, а мировое соглашение не заключено, дальнейшие действия будут упираться в необходимость инициировать процедуру банкротства ООО «Дядя Дёнер».

Напомним, что основанная в Новосибирске сеть стритфуда «Дядя Дёнер» в 2021 году дважды допустила дефолт по облигациям. Объем неисполненных обязательств по 1-й эмиссии составил 554 800 рублей, по второй — порядка 20 490 408 руб. Представители владельцев облигаций по обоим выпускам компании «Дядя Дёнер» приняли решение о подаче исковых заявлений в суд с требованием взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы. Сумма исковых требований по первому выпуску — 60 690 408 руб., по второму выпуску — 50 554 800 руб.

10 ноября генеральный директор и основатель сети «Дядя Дёнер» Антон Лыков предоставил план реструктуризации обоих облигационных выпусков с ежемесячным частичным погашением тела облигационного займа, накопленного невыплаченного купонного дохода, а также начислением и выплатой купона по ставке 6% годовых на остаток фактической задолженности вплоть до ее полного погашения. План-график, с предполагаемым началом платежей предусматривает начало расчетов с апреля 2022 года и доступен по ссылке.

6 декабря вместе с Ассоциацией владельцев облигаций, представителем владельцев облигаций ООО «Монотон», порталом Inbonds компания «Юнисервис Капитал» подключилась к организации переговорного процесса с инвесторами первого выпуска ООО «Дядя Дёнер». Для этого было объявлено о проведении в течение двух недель опроса владельцев облигаций компании. Для принятия участия в опросе необходимо пройти упрощенную регистрацию на портале и указать необходимые данные (для целей сверки с реестром владельцев облигаций), ознакомиться с условиями реструктуризации и ответить на предложенные вопросы.

В компании «Монотон», представляющей интересы владельцев облигаций, подготовили письменные разъяснения для инвесторов сети «Дядя Дёнер». «По итогам судебного разбирательства судом будет принято решение, после вступления в законную силу которого, выдается исполнительный лист. Наличие исполнительного листа позволяет инициировать начало процедуры по принудительному исполнению решения суда в рамках исполнительного производства. Однако, на сегодня взыскать средства на погашение даже части выпуска в рамках исполнительного производства не представляется возможным – все существующие активы ООО «Дядя Дёнер» находятся в залоге у банка. Поручители по первому выпуску не ведут хозяйственной деятельности и также не располагают ресурсами на погашение займа. Таким образом, в случае если план реструктуризации не будет утвержден, а мировое соглашение не заключено, дальнейшие действия в рамках попыток принудительно взыскать средства с эмитента упираются в необходимость инициировать процедуру банкротства компании», – отметили в ООО «Монотон». По словам представителей компании процесс банкротства эмитента может занять порядка 3-5 лет и потребует значительных финансовых затрат со стороны истца (в данном случае – держателей облигаций).

Также в обращении к инвесторам говорится о возможности привлечения учредителей ООО «Дядя Дёнер» к субсидиарной ответственности, но отмечается, что «оценить перспективы данного процесса на сегодня крайне сложно».

В случае, если в рамках стартовавшего предварительного голосования «Дядя Дёнер» получит поддержку предложенного плана реструктуризации у большинства опрошенных, будет объявлено общее собрание владельцев облигаций (ОСВО). Одобрение держателей 75% облигаций выпуска в рамках ОСВО даст возможность эмитенту начать обслуживание долга с апреля 2022 года, согласно графику. Аналогичные мероприятия (предварительный опрос и ОСВО), по данным «Юнисервис Капитала», запланированы и второму выпуску облигаций в начале 2022 года.