Одна из 10 крупнейших авиакомпаний России создаёт базу в Омске

Red Wings станет первой базовой авиакомпанией аэропорта Омска. 6 декабря гендиректор перевозчика заключил соглашение об этом с губернатором Омской области и руководителем ОАО «Омский аэропорт».

6 декабря стало известно, что авиакомпания Red Wings, входящая в десятку крупнейших воздушных перевозчиков России, заключила трёхстороннее соглашение с правительством Омской области и ОАО «Омский аэропорт» о базировании своих воздушных судов в аэропорту Омск-Центральный. Подписантами соглашения стали гендиректор Red Wings Евгений Ключарев, губернатор Александр Бурков и глава омского аэропорта Олег Селиверстов.

В пресс-службе авиакомпании Red Wings «Континенту Сибирь» сообщили, что выбор Омска в качестве одной из баз авиакомпании обусловлен тем, что это «город с хорошим и не реализованным потенциалом для развития маршрутной сети, а правительство Омской области с пониманием и энтузиазмом отнеслось к проекту, поддержало его субсидиями из регионального бюджета».

Red Wings станет первой базовой авиакомпанией омского аэропорта. В настоящее время перевозчик осуществляет из этой воздушной гавани рейсы в Екатеринбург, Мирный и Ноябрьск. А в 2022 году авиакомпания откроет в Омске свой филиал и 12 новых региональных маршрутов для авиапутешествий, выполнять которые будет новейший авиалайнер SSJ100.

С января 2022 года начнутся полёты из Омска в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Махачкалу, Новокузнецк, Самару и Уфу, а в летнем расписании запланированы рейсы в Волгоград, Кемерово, Минеральные Воды, Пермь, Симферополь, Сочи и Челябинск. Помимо внутрироссийских рейсов авиакомпания Red Wings намерена совершать из Омска рейсы за границу: в Баку, Бишкек, Ташкент и Нурсултан.

В настоящее время флот авиакомпании Red Wings насчитывает среднемагистральных и ближнемагистральных воздушных судов. Основной базовой для перевозчика, как и для авиакомпании S7 Airlines является аэропорт Домодедово. Дополнительные хабы авиакомпании расположены в аэропортах Санкт-Петербурга, Симферополя и Екатеринбурга.

Напомним читателям, что 25 декабря российская авиакомпания Nordwind Airlines впервые в истории новосибирской воздушной гавани намерена совершить прямой рейс на Мальдивы, а пассажиропоток внутренних воздушных перевозок из аэропорта Толмачёво в октябре 2021 года возрос на 23,2%.