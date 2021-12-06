Мужчину и ребенка ударило током в троллейбусе в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в троллейбусе №10 мужчину и его ребенка ударило током. Правоохранители организовали проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи организовали доследственную проверку по информации СМИ о том, что 5 декабря в Дзержинском районе Новосибирска мужчина и его 6-летний сын получили удар током. Пострадавшие обратились в больницу за медицинской помощью.

«По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи устанавливают причины и условия инцидента. Проверку также организовал прокурор Новосибирска Роман Сивак, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. В ведомстве оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Отметим, двумя днями ранее следователи инициировали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ по сообщению СМИ об аналогичном инциденте в троллейбусе №23 в Новосибирске.

Уточнялось, что 2 декабря на остановке «Красный проспект» при выходе из троллейбуса девушка получила удар током. При этом кондуктор и водитель транспортного средства никак не отреагировали на происшествие. По данным группы в соцсети ВКонтакте «Инцидент Новосибирск», девушка около часа сидела на остановке общественного транспорта и ждала, пока «отойдут» ноги.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что спустя несколько дней состояние сибирячки ухудшилось, и она было госпитализирована в медучреждение.

Напомним, в конце ноября в Новосибирске пассажиры почти сутки не могли вылететь из аэропорта Толмачево в Дубай. Транспортная прокуратура инициировала проверку.