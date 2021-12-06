Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%

Сбер снижает ставку на ипотеку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта – до 5,85%. Предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Базовая ставка по программе составляет 6,25%.

О снижении ставки объявил лично президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф: «Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам».

Также Сбер сохраняет проекты субсидирования ставок с застройщиками – квартиры в таких проеках можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Найти специальные предложения и подать заявку на ипотеку по низкой ставке можно онлайн на «Домклик».

Вместе со сниженим ставки Сбер также предлагает содействие в ускорении заключения сделки с помощью сервиса электронной регистрации. В ноябре 2021 года 86% ипотечных кредитов, в том числе по программе с господдержкой, были оформлены именно с использованием этого сервиса.

Напомним, согласно условиям программы, максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15% стоимости жилья.