Ренат Сулейманов: До конца дня на выборах мэра Омска может появиться новый фаворит

6 декабря в Омске завершается приём документов от кандидатов на пост мэра города, ставший вакантным после ухода Оксаны Фадиной в Госудуму. «Континент Сибирь» выяснил, кто может стать наиболее вероятным претендентом на пост градоначальника.

Кресло мэра Омска освободилось в сентябре вследствие перехода на работу в Госдуму тогдашнего градоначальника Оксаны Фадиной. В горсовете Омска поясняли, что новый градоначальник будет избран в два этапа. В процедуре примет участие конкурсная комиссия, состоящая из семи депутатов городского совета и семи представителей областной власти. До вечера 6 декабря кандидатам необходимо подать в конкурсную комиссию необходимые документы, а 14 декабря состоятся сами выборы главы городской администрации.

6 декабря, по данным на первую половину дня, документы в конкурсную комиссию подали уже 32 претендента. Среди них: основатель сети предприятий общественного питания «Шаурмастер» Юрий Шиян, генеральный директор АО «Росводоканал-Омск» Сергей Шелест, глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко, депутат омского горсовета от КПРФ Михаил Федотов и президент Ассоциации охранных предприятий Омской области Юрий Александров.

Кандидата в мэры Омска от КПРФ, Михаила Федотова, депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов охарактеризовал, как человека с опытом управления, известного в Омске и пользующегося моральным авторитетом: «Михаил Федотов – руководитель фракции КПРФ в городском совете, ранее был депутатом Заксобрания Омской области. Он кандидат медицинских наук, военный медик, полковник. Человек прошедший и Афганистан и Чечню. С нашей точки зрения это очень достойный кандидат».

Вместе с тем депутат-коммунист раскритиковал действующий в Омске механизм непрямых выборов мэра, где «результат, по-видимому, предопределён», так как мэра «выбирает коллегия, которая находится полностью под контролем существующей власти» и заявил, что позиция коммунистической партии состоит в том, чтобы вернуться к прямым выборам мэров там, где они некогда были отменены.

Ренат Сулейманов сообщил «Континенту Сибирь», что из всех кандидатов, на текущий момент подавших документы для участия в выборах, его омский однопартиец и коллега по федеральному парламенту Андрей Алёхин наиболее вероятным претендентом на пост главы города считает генерального директора АО «Росводоканал-Омск» Сергея Шелеста.

Собеседник «Континента Сибирь» также отметил, что до конца дня в списке кандидатов в мэры Омска может появиться новый фаворит: «Там до конца ещё всё непонятно. Возможно, сегодня до конца дня состоится выдвижение вице-губернатора Дмитрия Ушакова. Если он выдвинет свою кандидатуру, будет понятно, кто основной фаворит».

Вместе с тем, издание «Новый Омск», со ссылкой на советницу Дмитрия Ушакова Наталью Ботвину сообщило, что он не будет заявляться на участие в выборах мэра Омска. На условиях анонимности, близкий к властным кругам источник «Континента Сибирь» в предпринимательском сообществе Омской области также выразил скепсис относительно выдвижения вице-губернатора: «Насколько знаю, утвержденный – Шелест. У Ушакова другие задачи».